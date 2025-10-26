बरेली के बाद अलीगढ़ में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पांच मंदिरों की दीवारों पर हरे रंग से लिखा 'आई लव मोहम्मद'

डिजिटल डेस्क। बरेली के बाद अब अलीगढ़ में भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लोधा ब्लॉक क्षेत्र के दो गांवों भगवानपुर और बुलागढ़ी में पांच मंदिरों की दीवारों पर हरे रंग से 'I Love Muhammad' लिखा पाया गया। सभी मंदिर करीब दो किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। सुबह-सुबह जब लोग पूजा के लिए यहां पहुंचे तो उन्होंने यह देखकर काफी नाराजगी जताई।

सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दीवारों से लिखे शब्द मिटवाए और लोगों को समझाकर शांत कराया। मामले पर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने इस संबंध में एक मौलाना समेत आठ लोगों मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाबक्श, हसन, हामिद और यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।