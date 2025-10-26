मेरी खबरें
    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 03:22:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 03:22:45 PM (IST)
    बरेली के बाद अलीगढ़ में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पांच मंदिरों की दीवारों पर हरे रंग से लिखा 'आई लव मोहम्मद'
    मंदिरों की दीवारों पर हरे रंग से लिखा 'आई लव मोहम्मद'

    डिजिटल डेस्क। बरेली के बाद अब अलीगढ़ में भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लोधा ब्लॉक क्षेत्र के दो गांवों भगवानपुर और बुलागढ़ी में पांच मंदिरों की दीवारों पर हरे रंग से 'I Love Muhammad' लिखा पाया गया। सभी मंदिर करीब दो किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। सुबह-सुबह जब लोग पूजा के लिए यहां पहुंचे तो उन्होंने यह देखकर काफी नाराजगी जताई।

    सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दीवारों से लिखे शब्द मिटवाए और लोगों को समझाकर शांत कराया। मामले पर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने इस संबंध में एक मौलाना समेत आठ लोगों मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाबक्श, हसन, हामिद और यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।


    क्षेत्र में पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई

    सूचना मिलने पर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के आचार्य भरत तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। गभाना के सीओ संजय तोमर के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर शांति बहाल कर दी। वहीं, एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई है।

    मौलाना से जुड़ा पुराना विवाद

    जानकारी के अनुसार, यह मामला 20 सितंबर को मौलाना और कुछ हिंदू समुदाय के लोगों के बीच हुई मारपीट से जुड़ा माना जा रहा है। मूल रूप से बिहार के भागलपुर निवासी मौलाना मुस्तकीम भगवानपुर के लखनपुरा गांव में इमाम हैं और उर्दू पढ़ाते हैं। उस विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे।

