Agra Fire News: घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से बुजुर्ग दंपती की मौत, चीखें सुनकर रोता रहा बेटा

एजेंसी, आगरा। आगरा के जगदीशपुरा के मोहल्ला लक्ष्मी में मंगलवार तड़के बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। ऊपरी मंजिल में परिवार के साथ रह रहा बेटा उनकी चीख सुनता रहा, लेकिन आग इतनी बुरी तरह फैल चुकी थी कि वह मदद नहीं कर सका। पुलिस और दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। उसके बाद शवों को घर से बाहर निकाला।