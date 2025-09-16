Agra Fire News: घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से बुजुर्ग दंपती की मौत, चीखें सुनकर रोता रहा बेटा
आगरा के जगदीशपुरा में मंगलवार तड़के इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान आग लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। धुएं और लपटों में फंसे दंपति को बचाने में परिजन असमर्थ रहे। दमकल ने आग बुझाकर परिवार को सुरक्षित निकाला, लेकिन बुजुर्गों को बचाया नहीं जा सका।
- आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग से आग लगी।
- बुजुर्ग दंपति धुएं में फंसकर मौत के शिकार बने।
- बेटे ने चीखें सुनीं, लेकिन मदद नहीं कर सका।
एजेंसी, आगरा। आगरा के जगदीशपुरा के मोहल्ला लक्ष्मी में मंगलवार तड़के बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। ऊपरी मंजिल में परिवार के साथ रह रहा बेटा उनकी चीख सुनता रहा, लेकिन आग इतनी बुरी तरह फैल चुकी थी कि वह मदद नहीं कर सका। पुलिस और दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। उसके बाद शवों को घर से बाहर निकाला।
प्रमोद अग्रवाल का परिवार रहता है
- प्रमोद अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ जगदीशपुरा के मोहल्ला लक्ष्मी नगर में दो मंजिला मकान रहते है। वह मकान की दूसरी मंजिल में रहते हैं। उसके बुजुर्ग मां-बाप नीचे रहते हैं। मंगलवार को सुबह साढ़े तीन बजे इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग पर लगी थी। इस दौरान उसने आग पकड़ ली, जो देखते-देखते पूरे घर में फैल गई।
घर में बेखबर सो रहे बुजुर्ग मां-बाप भगवती प्रसाद उम्र 95 साल व उर्मिला देवी उम्र 85 साल को इसकी समय पर जानकारी नहीं लग पाई। घर में फैले धुएं से उनका दम घुटने लगा, तो उन्होंने जागकर शोर मचाना शुरू किया, लेकिन आग तब तक पूरे घर में फैल चुकी थी।
दूसरी मंजिल पर मौजूद प्रमोद अग्रवाल मां-बाप का शोर सुनकर जाग गए। उन्होंने तुरंत ही पुलिस व दमकर को जानकारी दी। जलते मां-बाप की चीखें उनके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन बेबस प्रमोद अग्रवाल कुछ नहीं कर पाए।
पुलिस और दमकल की टीम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। आग बुझाकर बुजुर्ग दंपती को इलाज के लिए एसएन मेडिकल भेजा। घर की ऊपरी मंजिल पर फंसे प्रमोद अग्रवाल और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला।
बुजुर्ग दंपती की हुई मौत
एसएन मेडिकल कॉलेज में भगवती प्रसाद अग्रवाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुछ देर बाद मां उर्मिला देवी भी दुनिया छोड़कर चली गईं।