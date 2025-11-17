अलीगढ़ में रेल हादसा टला... रेलवे लाइन पर पड़ा मिला सिलेंडर, रोकी गई ट्रेन

एजेंसी, अलीगढ़। अलीगढ़ में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब जेल फाटक के पास रेलवे लाइन के बीच एक छोटा सिलेंडर पड़ा मिला। इसकी सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पूर्वा एक्सप्रेस को रोक दिया गया। रेलवे व पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।

सिलेंडर को सुरक्षित तरीके से हटाकर लाइन से अलग किया गया। मामला गंभीर होने के कारण अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। कैफियत एक्सप्रेस के चालक ने दी सूचना आजमगढ़ से दिल्ली जा रही कैफियत एक्सप्रेस के चालक ने मेहरावल स्टेशन मास्टर को बताया कि जेल पुल के पास तीसरी लाइन के बीच एक छोटा अग्निशमन यंत्र जैसा सिलेंडर रखा हुआ है। सूचना मिलते ही मेहरावल स्टेशन से अलीगढ़ स्टेशन मास्टर और थाना बन्ना देवी को जानकारी भेजी गई।