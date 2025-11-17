अलीगढ़ में रेल हादसा टला... रेलवे लाइन पर पड़ा मिला सिलेंडर, रोकी गई ट्रेन

एजेंसी, अलीगढ़। अलीगढ़ में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब जेल फाटक के पास रेलवे लाइन के बीच एक छोटा सिलेंडर पड़ा मिला। इसकी सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पूर्वा एक्सप्रेस को रोक दिया गया। रेलवे व पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।
सिलेंडर को सुरक्षित तरीके से हटाकर लाइन से अलग किया गया। मामला गंभीर होने के कारण अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया।
आजमगढ़ से दिल्ली जा रही कैफियत एक्सप्रेस के चालक ने मेहरावल स्टेशन मास्टर को बताया कि जेल पुल के पास तीसरी लाइन के बीच एक छोटा अग्निशमन यंत्र जैसा सिलेंडर रखा हुआ है। सूचना मिलते ही मेहरावल स्टेशन से अलीगढ़ स्टेशन मास्टर और थाना बन्ना देवी को जानकारी भेजी गई।
अलीगढ़ जंक्शन से निकल चुकी पूर्वा एक्सप्रेस को सतर्कता बरतते हुए धीमी गति से जेल पुल की ओर ले जाया गया। जिस स्थान पर सिलेंडर पड़ा था, उससे पहले ही ट्रेन को रोक दिया गया। रेलवे के कीमैन और आरपीएफ टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर सिलेंडर को ट्रैक से हटाया और ट्रैक को क्लियर कराया।
घटना की जानकारी पर थाना बन्ना देवी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।