UP News: संभल में पेड़ से लटका मिला छेड़छाड़ के आरोपी युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

एजेंसी, मेरठ: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कुछ दिन पहले एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने तीन दिन पहले मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को आरोपी युवक का शव गांव से कुछ दूर एक पेड़ से लटका मिला। इस घटना की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था।

जानकारी के अनुसार, जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के युवक जयप्रकाश सिंह ने गांव की ही एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। जिसके खिलाफ 3 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही 30 साल का आरोपी युवक जयप्रकाश घर नहीं लौटा था। घरवालों को लगा कि तनाव के कारण युवक कहीं चला गया है। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे।

पेड़ से लटकी मिली लाश वहीं सोमवार सुबह-सुबह किसी ने युवक के परिजनों को जानकारी दी कि उसकी लाश पेड़ से लटक रही है। परिजन और गांव वाले आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारा, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गांव वाले बोलें- शर्म से की आत्महत्या वहीं इधर गांव में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गांव वालों का कहना है कि छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होने की शर्म के कारण युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि शव के पास से किसी प्रकार का काई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। वह 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। ऐसे में इस घटना के बाद से परिवार में शोक की लहर है। वहीं गांव में लोग अचरज में हैं।