    त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने 44 अतिरिक्त ट्रेनें चलाईं और कुल 374 फेरे लगाए। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 200 पार पहुंच गई है। उधर, माल ढुलाई से रेलवे ने सितंबर में 47.61 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड आय अर्जित की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 12:10:56 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 12:16:54 PM (IST)
    Diwali 2025: रेलवे का यात्रियों को दिवाली पर विशेष तोहफा, यहां से चलेंगी 44 स्पेशल ट्रेनें
    रेलवे ने दिवाली से पहले यात्रियों को एक अच्छी खबर दी है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दीपावली-छठ पर रेलवे ने बढ़ाई ट्रेनों की संख्या।
    2. 44 नई ट्रेनें और 374 फेरे इस माह लगाए।
    3. वेटिंग 200 पार, यात्रियों की भारी भीड़ दर्ज।

    एजेंसी, आगरा। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की संख्या और फेरे दोनों बढ़ा दिए हैं। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन से इस माह कुल 44 विशेष ट्रेनें चलेंगी, जबकि 100 ट्रेनें यहां से होकर गुजरेंगी। अक्टूबर में कुल 374 फेरे और नवंबर में 276 फेरे लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपर और सामान्य कोचों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

    भीड़ बढ़ने से वेटिंग 200 पार

    त्योहारी सीजन में बेंगलुरु राजधानी, मुंबई राजधानी और बिहार जाने वाली दर्जनभर ट्रेनों में नोरूम की स्थिति है। तीन दर्जन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 200 से अधिक पहुंच गई है। सामान्य, स्लीपर और एसी तृतीय श्रेणी कोचों में सबसे ज्यादा भीड़ है। यात्री दरवाजों तक खड़े होकर सफर कर रहे हैं।


    रेलवे की ओर से नई व्यवस्था

    रेलवे ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रेनों के फेरे बढ़ाने और अतिरिक्त कोच लगाने के साथ ही आगरा कैंट और मथुरा स्टेशन पर टिकट काउंटरों की संख्या भी बढ़ाई है। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

    इन ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़

    हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस, बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस, कोटा-पटना एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, आगरा कैंट-अहमदाबाद एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ है।

    माल ढुलाई में भी रिकॉर्ड आय

    सितंबर 2025 में रेलवे ने 47.61 करोड़ रुपये की माल ढुलाई आय दर्ज की, जो पिछले वर्ष के 29.94 करोड़ से कहीं अधिक है। इस अवधि में कुल 3,69,164 टन माल की ढुलाई हुई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से 106 रैक लदान के जरिए 45.84 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

