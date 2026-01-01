अपनी सहकर्मी संग नैनीताल पहुंचा था घूमने, पत्नी अपने घरवालों के साथ मौके पर पहुंच गई, बीच सड़क पर घंटों चला हंगामा

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 03:48:04 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 03:48:04 PM (IST)
    1. नैनीताल में बीच सड़क पारिवारिक ड्रामा
    2. पत्नी ने पति को सहकर्मी के साथ पकड़ा
    3. नैनीताल के व्यस्त डांट चौराहे की घटना

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से नैनीताल घूमने पहुंचे एक व्यक्ति को उसकी पत्नी ने अपनी महिला सहकर्मी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। यह हाई-वोल्टेज ड्रामा नैनीताल के व्यस्त डांट चौराहे पर देखने को मिला, जहां काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

    पत्नी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गई

    जानकारी के मुताबिक, व्यक्ति अपनी सहकर्मी के साथ कार से नैनीताल पहुंचा था। इसी दौरान उसकी पत्नी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गई और कार में दोनों को साथ देख हंगामा शुरू हो गया। विवाद बढ़ता देख महिला सहकर्मी चुपचाप कार से उतरकर वहां से चली गई, जबकि पति-पत्नी के बीच तीखी नोकझोंक होती रही।


    कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई

    सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले जाया गया। पुलिस ने समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

    बताया जा रहा है कि युवक नोएडा स्थित एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है और महिला उसी कंपनी में उसकी सहकर्मी है।

    एक छह साल का बेटा भी है

    दोनों के बीच काफी समय से नजदीकियों की चर्चा थी। युवक की शादी को कई वर्ष हो चुके हैं और दंपती का एक छह साल का बेटा भी है। पति-पत्नी के बीच बीते करीब पांच वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसे लेकर मामला अदालत में भी लंबित है।

    स्थानीय लोग और पर्यटक हैरान रह गए

    पत्नी का आरोप है कि पति घरेलू जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है और सहकर्मी के साथ संबंधों के चलते परिवार की अनदेखी कर रहा है। नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल पर इस तरह के सार्वजनिक विवाद को देखकर स्थानीय लोग और पर्यटक हैरान रह गए। मॉल रोड के पास स्थित डांट चौराहा क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात और आम गतिविधियां भी प्रभावित हुईं।

    पुलिस का क्या कहना है

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में प्राथमिकता आपसी समझौते को दी जाती है, विशेषकर जब बच्चों का भविष्य जुड़ा हो। पुलिस ने दोनों पक्षों को आपसी विवाद सुलझाने और अदालत में लंबित मामले का समाधान निकालने की सलाह दी है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि कार्यस्थलों पर बढ़ती व्यक्तिगत नजदीकियां कई बार पारिवारिक तनाव का कारण बन जाती हैं, जिसका सीधा असर बच्चों और पूरे परिवार पर पड़ता है।

