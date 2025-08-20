पत्नी का नोरा फतेही जैसा फिगर चाहता था पति... रोज 3-3 घंटे कराई एक्सरसाइज, परेशान होकर पहुंची थाने
गाजियाबाद में महिला ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पति नोरा फतेही जैसा फिगर बनाने की सनक में रोज घंटों एक्सरसाइज करवाता और खाना नहीं देता था। दहेज की लगातार मांग, प्रताड़ना, गर्भपात और मारपीट से परेशान होकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 12:58:40 PM (IST)
Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 12:58:40 PM (IST)
पति का पत्नी को नोरा फतेही बनाने की सनक। (फाइल फोटो)
- पति ने पत्नी को नोरा फतेही जैसा फिगर बनाने दबाव डाला।
- रोजाना तीन घंटे जिम एक्सरसाइज, कमजोरी पर खाना नहीं देता।
- शादी में 75 लाख खर्च और स्कॉर्पियो दहेज में दी।
गाजियाबाद ब्यूरो। गाजियाबाद में पत्नी का नोरा फतेही जैसा फिगर बनाने की चाहत में पति की सनक ने शादी के बंधन को ही तोड़कर रख दिया। वह रोज युवती को 3-3 घंटे एक्सरसाइज करवाता था। कमजोरी की वजह से वर्कआउट नहीं कर पाने पर खाना भी नहीं देता था।
पत्नी ने आरोप लगाया है कि वह उसकी शादी में 75 लाख रुपये खर्च हुए थे। नई स्कॉर्पियो गाड़ी, जेवर व घर की सुख-सुविधाओं वाली हर चीज दहेज में दी थी। उसके बाद भी और पैसों की डिमांड होती रही। पति, सास-ससुर सहित अन्य ससुराल के लोग लगातार प्रताड़ित करते रहे। इन सबसे परेशान होकर महिला ने थाने में ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
शादी में खर्च किए थे 75 लाख रुपये
- मुरादनगर निवासी महिला की शादी इस साल मार्च में मेरठ के सरकारी फिजिकल एजुकेशन टीचर हुई थी। शादी के बाद पति ने उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखाया। शादी की पहली रात वह पत्नी के साथ न रहकर माता-पिता के साथ सोया।
- महिला ने बताया कि शादी में 75 लाख रुपये परिवार ने खर्च किए थे। दहेज में 24 लाक रुपये की महिंदा स्कॉर्पियो, नकदी व लाखों के जेवर दिए गए थे। उसके बाद दहेज की मांग खत्म नहीं हुई। उसको लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा।
मन में थी नोरा बनाने की चाह
- महिला ने बताया कि उसकी कद काठी सामान्य है। रंग साफ है, लेकिन फिर भी शारीरिक बनावट को लेकर परेशान किया गया। पति ने उससे कहा कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। मुझे मेरे साथ अच्छी दिखने वाली लड़की चाहिए थी। कोई ऐसी जो नोरा फतेही जैसी फिगर वाली होती।
- उसके बाद मुझे नोरा फतेही बनाने की सनक में रोज 3-3 घंटे जिम में एक्सरसाइज करवाई। कमजोरी की वजह से किसी दिन नहीं की, तो खाना नहीं दिया गया। मुझे रोज यह एहसास कराकर अपमानित किया गया कि मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं।
किसी लड़की से करता है चैट
महिला ने आरोप लगाया कि पति दूसरी लड़की से बात करता है। उसने इस बात का विरोध किया, तो उसको पीटा गया।
पीड़िता का कराया गर्भपात
महिला ने आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस बात की जानकारी सास को दी। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। एक दिन पति ने मुझे पेट दर्द के नाम पर गर्भपात की गोली दे दी। उसको खाकर मेरी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब डॉक्टरों ने बताया कि मेरा गर्भपात हो गया है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी ने कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।