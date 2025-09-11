मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 10:23:18 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 10:27:43 AM (IST)
    Ghaziabad Train Fire: गाजियाबाद में स्पेशल ट्रेन धू-धू कर जली, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
    एक स्पेशल ट्रेन में लगी आग। (फोटो- जागरण प्रतिनिधि)

    एजेंसी, गाजियाबाद। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में एक स्पेशल ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों व रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को रोककर आग को बुझाया गया।

    दरअसल, स्पेशल ट्रेन दिल्ली से पूर्णिया (बिहार) जा रही थी। इस दौरान इसके पार्सल कोच में आग लग गई। इसमें से बहुत धुंआ निकलने लगा, जिसको देखकर रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने गाजियाबाद में ट्रेन को रोकने का फैसला लिया। उसके बाद आग को बुझाया गया। उसके बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

