Ghaziabad Train Fire: गाजियाबाद में स्पेशल ट्रेन धू-धू कर जली, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

एजेंसी, गाजियाबाद। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में एक स्पेशल ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों व रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को रोककर आग को बुझाया गया।

दरअसल, स्पेशल ट्रेन दिल्ली से पूर्णिया (बिहार) जा रही थी। इस दौरान इसके पार्सल कोच में आग लग गई। इसमें से बहुत धुंआ निकलने लगा, जिसको देखकर रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने गाजियाबाद में ट्रेन को रोकने का फैसला लिया। उसके बाद आग को बुझाया गया। उसके बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया।