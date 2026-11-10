ब्रज में आस्था और उल्लास संग होगी भव्य गोवर्धन पूजा, गोवर्धन महाराज को अर्पित होगा अन्नकूट का विशेष भोग

डिजिटल डेस्क, मथुरा। योगी सरकार के विशेष और निरंतर प्रयासों से ब्रज क्षेत्र में उत्सवों का पौराणिक वैभव एक बार फिर पूरी भव्यता के साथ लौट आया है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों ने त्योहारों के सुरक्षित और निर्बाध आयोजन का मार्ग प्रशस्त किया है।

योगी सरकार के विजन से संवरी ब्रज की छटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ब्रज भूमि में सभी प्रमुख पर्व पहले से कहीं अधिक उल्लास, धूमधाम और भव्यता के साथ मनाए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध रंगोत्सव हो, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का अलौकिक उल्लास या राधाष्टमी की भक्ति, सरकार की व्यवस्थाओं ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित और दिव्य अनुभव प्रदान किया है। इन प्रयासों से ब्रज के सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान मिली है।