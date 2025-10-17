छेड़छाड़ और हमले से डरी महिला को थाने पहुंचने में लग गए 22 दिन, आपबीती सुन हर कोई हैरान

अलीगढ़, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में काम पर जा रही महिला से युवक ने छेड़छाड़ की। महिला ने जब उसका विरोध किया तो आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने साथियों के साथ वापस आया और महिला के घर में घुसकर उसके परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया। घटना से डरी-सहमी महिला ने 22 दिन बाद हिम्मत जुटाकर पुलिस में मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने शुरू की जांच पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पीड़िता देहलीगेट थाना क्षेत्र की रहने वाली है। एफआईआर के अनुसार, वह एक कारखाने में काम करती है। 29 अक्टूबर को वह अपने बेटे के साथ काम पर जा रही थी, तभी इंद्रानगर निवासी सोनू नामक युवक बाइक पर आकर उसे रोक लिया और जबरन संबंध बनाने का दबाव डालते हुए छेड़छाड़ करने लगा।