    छेड़छाड़ और हमले से डरी महिला को थाने पहुंचने में लग गए 22 दिन, आपबीती सुन हर कोई हैरान

    UP Crime: अलीगढ़ में एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, जब वह काम पर जा रही थी। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे गालियां दी और अपने साथियों के साथ उसके घर में घुसकर परिवार को पीटा। डरी हुई महिला ने 22 दिन बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 03:06:07 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 03:06:07 PM (IST)
    छेड़छाड़ और हमले से डरी महिला को थाने पहुंचने में लग गए 22 दिन, आपबीती सुन हर कोई हैरान
    छेड़छाड़ के बाद महिला ने 22 दिन बाद दर्ज कराई शिकायत

    1. काम पर जा रही महिला संग छेड़छाड़
    2. आरोपी ने महिला के घरवालों को पीटा
    3. महिला ने 22 दिन शिकायत दर्ज कराई

    अलीगढ़, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में काम पर जा रही महिला से युवक ने छेड़छाड़ की। महिला ने जब उसका विरोध किया तो आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने साथियों के साथ वापस आया और महिला के घर में घुसकर उसके परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया। घटना से डरी-सहमी महिला ने 22 दिन बाद हिम्मत जुटाकर पुलिस में मामला दर्ज कराया।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पीड़िता देहलीगेट थाना क्षेत्र की रहने वाली है। एफआईआर के अनुसार, वह एक कारखाने में काम करती है। 29 अक्टूबर को वह अपने बेटे के साथ काम पर जा रही थी, तभी इंद्रानगर निवासी सोनू नामक युवक बाइक पर आकर उसे रोक लिया और जबरन संबंध बनाने का दबाव डालते हुए छेड़छाड़ करने लगा।


    आरोपी 8-9 लोगों के साथ महिला के घर जा पहुंचा

    महिला के विरोध करने और बेटे के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, तो आरोपी वहां से भाग गया। कुछ देर बाद सोनू अपने भतीजे सोमेश और अन्य आठ–नौ अज्ञात लोगों के साथ हथियार लेकर महिला के घर पहुंचा और परिवार के सदस्यों को पीट दिया।

    घटना के बाद महिला भयभीत होकर कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली। अब उसने मामला दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि घटना की जांच चल रही है और महिला के घर के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।

