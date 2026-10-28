सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, 416 करोड़ का हिसाब नहीं देने पर ED ने कब्जे में लिया जौहर विश्वविद्यालय

डिजिटल डेस्क, रामपुर। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी खजाने के दुरुपयोग की पड़ताल कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे विश्वविद्यालय परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

494 करोड़ का निर्माण, 416 करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, जिला मूल्यांकन अधिकारी के आकलन में विश्वविद्यालय के कुल निर्माण पर 494.46 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, जौहर ट्रस्ट द्वारा आयकर रिटर्न (ITR) में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2024-25 के दौरान सिर्फ 78.32 करोड़ रुपये का ही पूंजीगत खर्च दिखाया गया। दोनों आंकड़ों के बीच सामने आए लगभग 416.14 करोड़ रुपये के भारी अंतर का ट्रस्ट कोई संतोषजनक हिसाब या वित्तीय स्रोत पेश नहीं कर सका, जिसे जांच एजेंसी संदिग्ध काला धन मानकर जांच आगे बढ़ा रही है।