बच्ची की दुष्कर्म-हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड, सदमे में चली गई थी पिता की जान; फैसला सुन मां रोई

एजेंसी, मथुरा। 12 वर्षीय दलित बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। उस पर 3 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला नवंबर 2020 का है। दुष्कर्मी तभी से ही जेल में बंद है।

मामला 26 नवंबर 2020 का है। वृंदावन क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली आठ वर्षीय बच्ची 26 नवंबर की शाम को लकड़ी लेने के लिए पास के ही जंगल गई थी, लेकिन वह देर तक घर नहीं पहुंची। घबराए परिजनों ने उसको खोजना शुरू किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला।

पिता ने वृंदावन थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बच्ची को खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाया। 27 नवंबर को सुनरख के जंगल में एक नाले के पास उसका शव मिला। परिजनों का बच्ची को देखकर कलेजा बाहर आ गया। पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ कि बच्ची की दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा घटना के महज दो दिन बाद 28 नवंबर 2020 को पुलिस ने आरोपी महेश उर्फ मसुआ निवासी ग्राम तरौली सुमाली थाना छापा को गिरफ्तार कर लिया। उसको एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत में पेश किया। शासन की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रामपाल सिंह ने की।