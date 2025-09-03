मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बच्ची की दुष्कर्म-हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड, सदमे में चली गई थी पिता की जान; फैसला सुन मां रोई

    मथुरा में 26 नवंबर 2020 को 8 वर्षीय दलित बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एडीजे द्वितीय ब्रिजेश कुमार ने उसे फांसी और 3.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बच्ची की मां को न्याय मिलने पर राहत मिली।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 02:09:50 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 02:09:50 PM (IST)
    बच्ची की दुष्कर्म-हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड, सदमे में चली गई थी पिता की जान; फैसला सुन मां रोई
    दलित बच्ची से रेप व हत्या का मामला। (फोटो- जागरण)

    HighLights

    1. 8 वर्षीय दलित बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या।
    2. आरोपी को 28 नवंबर को गिरफ्तार किया।
    3. कोर्ट ने फांसी और 3.20 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

    एजेंसी, मथुरा। 12 वर्षीय दलित बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। उस पर 3 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला नवंबर 2020 का है। दुष्कर्मी तभी से ही जेल में बंद है।

    मामला 26 नवंबर 2020 का है। वृंदावन क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली आठ वर्षीय बच्ची 26 नवंबर की शाम को लकड़ी लेने के लिए पास के ही जंगल गई थी, लेकिन वह देर तक घर नहीं पहुंची। घबराए परिजनों ने उसको खोजना शुरू किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला।

    पिता ने वृंदावन थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बच्ची को खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाया। 27 नवंबर को सुनरख के जंगल में एक नाले के पास उसका शव मिला। परिजनों का बच्ची को देखकर कलेजा बाहर आ गया। पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ कि बच्ची की दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या की गई है।

    पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

    घटना के महज दो दिन बाद 28 नवंबर 2020 को पुलिस ने आरोपी महेश उर्फ मसुआ निवासी ग्राम तरौली सुमाली थाना छापा को गिरफ्तार कर लिया। उसको एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत में पेश किया। शासन की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रामपाल सिंह ने की।

    फैसला सुन मां की आंखों से छलके आंसू

    पौने पांच साल बाद बेटी को न्याय मिलने के बाद मां की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, इसलिए बेटी के मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाई। मैं आज फैसला सुनने के लिए कोर्ट भी जा पाई थी।

    दो साल बाद पति को हो गई थी मौत

    इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पति की सेहत खराब हो गई थी। वह यही सोचते रहते थे कि उनकी बेटी किस दर्द से गुजरी होगी। वह महज आठ साल की थी। इसी तनाव में उनकी 2022 में मौत हो गई। आज अदालत के फैसले के बाद मेरी बेटी व पति की आत्मा को शांति मिली होगी।

    कक्षा दो में पढ़ती थी बेटी

    बेटी कक्षा दो में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में होशियार थी। उन्होंने बताया कि इस वारदात की वजह से उनका पूरा जीवन तबाह हो गया। पति का साया ऊपर से उठ गया। वह इकलौते कमाने वाले थे। मेरे दो छोटे बच्चे हैं। एक बच्ची है, जो कक्षा तीन में पढ़ती है। एक बच्चा, जो अभी एलकेजी में आया है। घर में एक कमरे को किराए से देकर रोजी-रोटी चल रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.