Meerut News: मेरी जान को खतरा, पत्नी और उसका प्रेमी मार देंगे... पति ने थाने में लगाई मदद की गुहार

मेरठ, एजेंसी। सरूरपुर थाना क्षेत्र में पत्नी व उसके प्रेमी से डरकर एक पति मदद की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंचा। उसने कहा कि उसकी जान को पत्नी व उसके प्रेमी से खतरा है। वह उसे कभी भी मार सकते हैं। वह काफी डरा हुआ है, इसलिए बीते 8 दिन से घर पर खाना नहीं खाया है। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग की। तीनों को शुक्रवार को थाने बुलाया है।