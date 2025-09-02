मेरी खबरें
    मेरठ मर्डर केस: सीमेंट दुकानदार ने मुस्कान को पहचाना, पति को मारकर नीले ड्रम में रखा था

    मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में अदालत में गवाही के दौरान सीमेंट विक्रेता ने आरोपी मुस्कान को पहचान लिया। उसने बताया कि मुस्कान ने उसकी दुकान से सीमेंट खरीदा था। यह गवाही सौरभ की हत्या में बड़ा सबूत साबित हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

    Tue, 02 Sep 2025
    1. अदालत में गवाही में सीमेंट विक्रेता ने मुस्कान पहचानी।
    2. मुस्कान ने सीमेंट दुकानदार से खरीदी थी।
    3. सौरभ हत्या में यह गवाही बड़ा सबूत मानी गई।

    एजेंसी, मेरठ। सौरभ हत्याकांड मामले में सुनवाई चल रही है। इस दौरान अदालत में सीमेंट विक्रेता ने मुस्कान को पहचान लिया। उसने बताया कि इसी महिला ने दुकान से सीमेंट खरीदा था। उसने घर में फर्श सही कराने के लिए सीमेंट लिया था। दुकानदार की गवाही सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और सौरभ के खिलाफ बड़ा सबूत है।

    अदालत में सुनवाई के दौरान सीमेंट विक्रेता को वीडियो के जरिए सौरभ की हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल शुक्ला को दिखाया गया। उसने मुस्कान को तुरंत ही पहचान लिया। उसको देखते ही वह बोला कि इसी महिला ने मेरी दुकान से सीमेंट खरीदा था। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

    ये है पूरा मामला

    • ब्रह्मपुरी रहने वाली मुस्कान रस्तोगी का इंद्रानगर निवासी सौरभ से साल 2016 में प्रेम विवाह हुआ था। दोनों की एक छोटी बेटी भी थी। सौरभ काम के सिलसिले में लंदन चला गया। इस दौरान मुस्कान की मुलाकात उसके क्लास में पढ़ने वाले साहिल शुक्ला से हुई। वह भी ब्रह्मपुरी में रहता था।

    • दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। 24 फरवरी को सौरभ लंदर से भारत आया। उसके पहले ही मुस्कान-साहिल ने उसको मारने की प्लानिंग बना ली थी। 3 मार्च की रात को कोफ्ते की सब्जी में नशे की दवाई मिलाकर उसको पिला दी। उसके बाद साहिल और मुस्कान ने एक के बाद एक कई वार चाकू से उस पर किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

  • मुस्कान और साहिल ने मिलकर एक नीले ड्रम में सीमेंट भरकर सौरभ की लाश जमा दी। फिर दोनों शिमला, मनाली और कसोल घूमने के लिए चले गए, जिसके वीडियो भी सामने आए थे। 18 मार्च को मेरठ लौटने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। टोपीनगर के हरी मंडप के पास राज अरोड़ा की सीमेंट की दुकान है। वहां से मुस्कान ने यह खरीदा था।

