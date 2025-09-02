मेरठ मर्डर केस: सीमेंट दुकानदार ने मुस्कान को पहचाना, पति को मारकर नीले ड्रम में रखा था

एजेंसी, मेरठ। सौरभ हत्याकांड मामले में सुनवाई चल रही है। इस दौरान अदालत में सीमेंट विक्रेता ने मुस्कान को पहचान लिया। उसने बताया कि इसी महिला ने दुकान से सीमेंट खरीदा था। उसने घर में फर्श सही कराने के लिए सीमेंट लिया था। दुकानदार की गवाही सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और सौरभ के खिलाफ बड़ा सबूत है।