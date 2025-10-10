मेरठ में सिपाही पर लगा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, महिला ने सबूत के तौर पर दी ऑडियो रिकॉर्डिंग

मेरठ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की एक महिला ने एक सिपाही पर शादी का वादा करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला ने इस मामले में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सीओ को सौंपी है, जिसमें उसकी और सिपाही की बातचीत दर्ज है। महिला से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने इस मामले में महिला को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। बताया जा रहा है कि संबंधित सिपाही पहले ब्रह्मपुरी थाने में तैनात था। उसी दौरान महिला के एक रिश्तेदार को पुलिस थाने लाई थी, जिसके बाद महिला और सिपाही के बीच बातचीत शुरू हुई। महिला का आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन अब वह शादी से इनकार कर रहा है।
शिकायत के बाद सिपाही का तबादला कंकरखेड़ा थाने में हुआ, और बाद में वह सीओ दौराला के हमराह के रूप में तैनात हो गया। महिला की ताजा शिकायत पर सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि पहले भी मामले की जांच की जा चुकी है, जिसमें महिला ने लिखित रूप से कोई कार्रवाई न करने की बात कही थी।
इस बार सिपाही ने अपनी ओर से सीओ को एक ऑडियो सौंपी है और सभी आरोपों से इनकार किया है। सीओ ने बताया कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं, सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि सिपाही फिलहाल छुट्टी पर है और मामला उनके संज्ञान में है।