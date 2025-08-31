मेरी खबरें
    प्रेमी निकला हत्यारा... शादी का दबाव बनाने पर गला दबाकर की प्रेमिका की हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव

    मुरादाबाद की नर्स नसरीन की हत्या का खुलासा हुआ। उसका प्रेमी गौसे आलम शादी के दबाव से नाराज होकर उसे गला दबाकर मार डाला और शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुर्म कबूलने के बाद शव बरामद किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 11:41:00 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 11:41:00 AM (IST)
    नर्स की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा। (फाइल फोटो)

    1. नर्स नसरीन का शव गन्ने के खेत से बरामद।
    2. प्रेमी गौसे आलम ने हत्या की बात कबूली।
    3. शादी के दबाव में आया विवाद और हत्या।

    मुरादाबाद ब्यूरो। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव साहूकारा रुस्तमनगर निवासी नर्स नसरीन की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उसके प्रेमी ने ही उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया।

    पुलिस ने आरोपी प्रेमी को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी की निशानदेही पर कुंदरकी क्षईेत्र के गांव रुपपुर में गन्ने के खेत में महिला का शव पड़ा मिला। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह शादी के लिए दबाव बना रही थी।

    आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया शव

    • रिहासत हुसैन की बेटी समरीन नर्स का काम करती थी। उसका कुंदरकी क्षेत्र के गांव चक फाजलपुर निवासी गौसे आलम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था।

    • वह रामपुर के सैफनी कस्बे में इनाया हैल्थ केयर क्लीनिक में काम करती थीं। 24 अगस्त को भी वह रोज की तरह क्लीनिक गई थीं। शाम तक वह नहीं लौटी। परेशान परिजनों ने उसके करीबियों को फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 25 अगस्त को परिजन बिलारी थाने पहुंचे। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई।

    पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर चेक की

    • पुलिस को नर्स के मोबाइल की सीडीआर से पता चला कि वह रोज गौसे आलम से दिनभर में कई बार बात किया करती थी। पुलिस ने शनिवार को पूछताछ के लिए उसको पकड़ लिया।

    • कड़ी पूछताछ के बाद उसने बताया कि समरीन की उसने गला दबाकर हत्या कर दी है। उसका शव रुपपुर के जंगल में गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। हमारे बीच शादी की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मैंने गुस्से में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

    गन्ने के खेत से बरामद किया शव

    कुंवर आकाश सिंह, एसपी देहात ने जानकारी दी कि आरोपी और नर्स के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी मना कर रहा था। दोनों के बीच 24 अगस्त को इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

