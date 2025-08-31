प्रेमी निकला हत्यारा... शादी का दबाव बनाने पर गला दबाकर की प्रेमिका की हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव

मुरादाबाद ब्यूरो। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव साहूकारा रुस्तमनगर निवासी नर्स नसरीन की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उसके प्रेमी ने ही उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया।

पुलिस ने आरोपी प्रेमी को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी की निशानदेही पर कुंदरकी क्षईेत्र के गांव रुपपुर में गन्ने के खेत में महिला का शव पड़ा मिला। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह शादी के लिए दबाव बना रही थी।

आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया शव रिहासत हुसैन की बेटी समरीन नर्स का काम करती थी। उसका कुंदरकी क्षेत्र के गांव चक फाजलपुर निवासी गौसे आलम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था।

वह रामपुर के सैफनी कस्बे में इनाया हैल्थ केयर क्लीनिक में काम करती थीं। 24 अगस्त को भी वह रोज की तरह क्लीनिक गई थीं। शाम तक वह नहीं लौटी। परेशान परिजनों ने उसके करीबियों को फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 25 अगस्त को परिजन बिलारी थाने पहुंचे। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई।