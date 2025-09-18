कब शुरू होगा Meerut Metro? एक ही पटरी पर दौड़ेंगी नमो भारत और मेरठ मेट्रो, 13 स्टेशनों पर ठहराव

एजेंसी, मेरठ। मेरठ मेट्रो और नमो भारत के शुभारंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। नवरात्र के दौरान किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को डीएम वीके सिंह और एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने शताब्दीनगर समेत प्रमुख स्टेशनों का निरीक्षण किया। इसके बाद परतापुर स्थित भीमराव आंबेडकर हवाई पट्टी पर बैठक कर शुभारंभ से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई।

दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किमी लंबे कॉरिडोर पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो का संचालन होगा। फिलहाल मेरठ साउथ भूड़बराल से दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक नमो भारत की सेवा जारी है। अब दिल्ली और मेरठ के बाकी तीन स्टेशनों तक सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसी पटरी पर मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी।

शुभारंभ की तारीख स्पष्ट नहीं

हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक तिथि तय नहीं हुई है। अलग-अलग स्तरों पर चर्चा चल रही है। एक संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरठ मेट्रो में यात्रा करें, जबकि दूसरी चर्चा है कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग से शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री योगी शताब्दीनगर में सभा को संबोधित करेंगे। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने कहा कि सितंबर माह में शुभारंभ की उम्मीद है।

संचालन व्यवस्था

नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों का ट्रायल पूरा हो चुका है। शुभारंभ से पहले रैक लगातार दौड़ाई जा रही है। नमो भारत 160 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति से दौड़ सकती है, जबकि मेरठ मेट्रो 120 किमी प्रति घंटा तक चलने में सक्षम है। संचालन में व्यवधान न हो, इसके लिए नमो भारत हर 10 मिनट और मेरठ मेट्रो हर 7 मिनट में उपलब्ध होगी। मेरठ मेट्रो सभी 13 स्टेशनों पर रुकते हुए 29-30 मिनट में दूरी तय करेगी, जबकि नमो भारत मोदीपुरम से सराय काले खां तक 57 मिनट में पहुंचेगी।