    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 02:11:39 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 02:18:53 PM (IST)
    समाजवादी पार्टी के वॉट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो वायरल, साइबर सेल को सौंपी गई जांच, एडमिन पर लटकी तलवार
    समाजवादी पार्टी के वॉट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो वायरल

    HighLights

    1. समाजवादी पार्टी के वॉट्सएप ग्रुप अश्लील वीडियो वायरल
    2. साइबर सेल को मामले की जांच सौंपी गई है
    3. एडमिन ने वॉट्सएप ग्रुप को अस्थायी रूप से बंद किया

    हापुड़, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में समाजवादी पार्टी के वॉट्सएप ग्रुप 'समाजवादी पार्टी परिवार' में उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रुप में अश्लील वीडियो वायरल हो गया। ऐसा होने पर मिनटों में ही ग्रुप के स्क्रीनशॉट फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और अन्य वॉट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गए। मामले पर सपा जिला संगठन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और ग्रुप एडमिन से रिपोर्ट मांगी है।

    बताया जा रहा है कि जिस नंबर से यह वीडियो भेजा गया है, उस नंबर की जांच के लिए साइबर सेल को कहा गया है, साथ ही वीडियो भेजने वाले को ग्रुप से भी हटा दिया गया है। इस घटना के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और उन्होंने एडमिन से कार्रवाई की मांग की है। घटना बुधवार देर रात की है, जहां महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को फोन करके जानकारी दी। इस घटना पर सभी के मन में यही सवाल है कि यह हरकत किसने की है।


    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि “समाजवादी पार्टी परिवार” नाम का जो ग्रप है, उसमें सपा के जिला, नगर और ब्लॉक स्तर के ज्यादातर पदाधिकारी और एक्टिव कार्यकर्ता शामिल हैं। देर रात अचानक एक अनजाने कार्यकर्ता के नंबर से पहले एक अश्लील वीडियो और फिर एक महिला की आवाज में आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप डाली गई। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने इसे देखा, वह देखकर हैरान रह गए।

    इस घटना के बाद कई सदस्यों ने एडमिन को टैग कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है, साथ ही महिला कार्यकर्ताओं ने इसे “संगठन की मर्यादा के साथ खिलवाड़” बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा- यह सपा की छवि को धूमिल करने की सोची-समझी साजिश है।

    ग्रुप अस्थायी रूप से बंद

    घटना पर पार्टी के कई वरिष्ठ सपा नेताओं का कहना है कि यह घटना पार्टी की अनुशासन नीति पर बड़ा धब्बा है और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद एडमिन ने “समाजवादी पार्टी परिवार” ग्रुप को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। साथ ही सभी सदस्यों से सोशल मीडिया पर संयम बरतने और अफवाह न फैलाने की अपील की है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है।

