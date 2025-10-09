प्रेमानंद महाराज ने इस संत को अपनी गद्दी पर बैठाया, गले मिलकर फूट-फूट कर रोए

एजेंसी, मथुरा। सनातन परंपरा अद्भुत है। इसकी झलक उस समय देखने को मिली, जब दो अलग-अलग संप्रदायों के दिग्गज संत वैष्णव संप्रदाय के राधावल्लभीय मत के साधक संत प्रेमानंद और उदासीन संप्रदाय के साधक गुरुशरणानंद आमने-सामने आए। इस दृश्य सबको भावुक कर दिया था। दोनों ही संतों की आंखें नम हो गईं। माहौल भक्ति की ऊर्जा भर गया।

गुरुशरणानंद पहुंचे प्रेमानंद के स्वास्थ्य का हाल जानने सुबह करीब आठ बजे की बात है। गुरुशरणानंद श्रीराधा केलिकुंज आश्रम पहुंचे। इसकी जानकारी मिलने पर संत प्रेमानंद महाराज जी ने खुद द्वार पर पहुंचकर उनका साष्टांग प्रणाम किया। गुरुशरणानंद ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाकर गले लगा लिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद दो बिछुड़े भाई मिल गए हों। दोनों संतों के इस मिलन ने वहां मौजूद भक्तों को भावविभोर कर दिया।