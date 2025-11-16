मेरी खबरें
    वृंदावन में ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने संत प्रेमानंद से मुलाकात कर मंत्रशक्ति और आध्यात्मिक सामर्थ्य पर चर्चा की। संत प्रेमानंद, किडनी समस्या और डायलिसिस के बावजूद प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं और देशभर में लाखों अनुयायी रखते हैं। उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 08:27:02 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 08:27:02 AM (IST)
    Saint Premanand Maharaj: संत प्रेमानंद से मिले ये ब्रह्मर्षि, मंत्रों से कर देते हैं रोगमुक्त!
    संत प्रेमानंद महाराज से मिले ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. ब्रह्मर्षि स्वामी ने प्रेमानंद से की आध्यात्मिक ऊर्जा चर्चा।
    2. संत बोले, डायलिसिस के बावजूद स्वयं को स्वस्थ महसूस करते।
    3. प्रेमानंद आश्रम में रोज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती।

    एजेंसी, वृंदावन। वृंदावन में शनिवार सुबह आध्यात्मिक माहौल खास रहा, जब बीज मंत्र के जरिए लोगों का उद्धार करने वाले ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी, संत प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। श्रीराधा केलिकुंज में दोनों संतों के बीच मंत्रशक्ति, संतों की महिमा और अध्यात्म पर गहन बातचीत हुई।

    संत प्रेमानंद ने उनका स्वागत-सत्कार किया और बताया कि मंत्र की असली शक्ति संतों के अधीन होती है, इसलिए पुराणों में संतों की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है।

    बीज मंत्र की शक्ति पर चर्चा

    चर्चा के दौरान ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने बताया कि वे बीज मंत्रों से लाखों लोगों को रोगमुक्त कर चुके हैं। इस पर संत प्रेमानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें भी किडनी रोग है। नियमित डायलिसिस होता है, पैरों में सूजन रहती है, लेकिन वे खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। यह उनके साधना बल और संतत्व की शक्ति का परिणाम है।


    देशभर में हैं प्रेमानंद महाराज के लाखों अनुयायी

    राधा निकुंज आश्रम, रमणरेती मार्ग पर स्थित प्रेमानंद महाराज का आश्रम, प्रतिदिन हजारों भक्तों के आगमन का केंद्र है। उनकी दोनों किडनियां करीब डेढ़ दशक से खराब हैं। डायलिसिस के बावजूद वे प्रतिदिन आश्रम से परिक्रमा के लिए निकलते हैं। उनकी झलक पाने के लिए भक्त रात दो बजे से ही परिक्रमा मार्ग पर जुटने लगते हैं।

    विराट कोहली-अनुष्का शर्मा भी पहुंच चुके हैं आशीर्वाद लेने

    करीब दो वर्ष पहले क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद देशभर से बड़ी हस्तियां भी उनसे मिलने आने लगीं।

    प्रवचन सोशल मीडिया पर खूब वायरल

    कानपुर के मूल निवासी प्रेमानंद महाराज पहले पूरे ब्रज में मधुकरी करते थे। जो प्रसाद मिलता, वही ग्रहण करते थे। आज उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर लाखों लोग सुनते हैं और उन्हें ब्रजभक्ति की एक अत्यंत प्रभावशाली आवाज माना जाता है।

