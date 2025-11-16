Saint Premanand Maharaj: संत प्रेमानंद से मिले ये ब्रह्मर्षि, मंत्रों से कर देते हैं रोगमुक्त!

एजेंसी, वृंदावन। वृंदावन में शनिवार सुबह आध्यात्मिक माहौल खास रहा, जब बीज मंत्र के जरिए लोगों का उद्धार करने वाले ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी, संत प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। श्रीराधा केलिकुंज में दोनों संतों के बीच मंत्रशक्ति, संतों की महिमा और अध्यात्म पर गहन बातचीत हुई।

संत प्रेमानंद ने उनका स्वागत-सत्कार किया और बताया कि मंत्र की असली शक्ति संतों के अधीन होती है, इसलिए पुराणों में संतों की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। बीज मंत्र की शक्ति पर चर्चा चर्चा के दौरान ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने बताया कि वे बीज मंत्रों से लाखों लोगों को रोगमुक्त कर चुके हैं। इस पर संत प्रेमानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें भी किडनी रोग है। नियमित डायलिसिस होता है, पैरों में सूजन रहती है, लेकिन वे खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। यह उनके साधना बल और संतत्व की शक्ति का परिणाम है।