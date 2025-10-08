संत प्रेमानंद महाराज ने अपने स्वास्थ्य को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक बातों से दूर रहने की सलाह

डिजिटल डेस्क, इंदौर: राधानाम का प्रचार-प्रसार करने वाले संत प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ कारणों से पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पद यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिस कारण उनका दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को निराश लौटना पड़ रहा है।

पदयात्रा के स्थगित होना का कारण प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को बताया जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रांतियां और भ्रामक तस्वीरें और खबरे वायरल होने लगी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज की तबियत बहुत अधिक खराब है और वह आईसीयू में भर्ती हैं। किसी पोस्ट में उनका हस्पताल में इलाज होता दिखाया जा रहा है। हालांकि प्रेमानंद महाराज की ओर से इसका खंडन किया गया है।

संत प्रेमानंद जी ने मंगलवार को एकांतिक वार्ता में खुद इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें अस्तपाल में भर्ती बता रहे हैं, वे देखे कि हम एकांतिक वार्ता में लगातार स्वास्थ्य दिख रहे हैं।

बता दें कि श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में मंगलवार को आयोजित एकांतिक वार्ता में प्रेमानंद महाराज के कई अनुयायी और भक्त पहुंचे। इस दौरान प्रेमानंद महाराज श्रद्धालुओं के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। इसी दौरान एक श्रद्धालू ने महाराज से पूछा कि आपके स्वास्थ्य को लेकर इंटरनेट पर भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जिसका उत्तर देते हुए संत ने स्पष्ट कहा 'हम तो तीन दिन से बड़ी जोर से एकांतिक वार्ता कर रहे हैं। लोगों को एकांतिक वार्ता भी देख लेनी चाहिए।'

साथ ही अपने प्रवचन में प्रेमानंद महाराज के कहा, कि कलयुग का प्रभाव कुछ ऐसा हो गया है कि सच से अधिक झूठ का चलन हो गया है। पता ही नहीं चलता कि लोग कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ। उन्होंने कहा कि जहां हमे विश्वास है, वहां भी झूठ का प्रयोग किया जा रहा है। हमें झूठ से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें लगता है मोबाइल ही हमसे झूट बुलवाता है।