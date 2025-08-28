Extra Marital Affair: दूसरी महिला के साथ रह रहे पति को पत्नी ने पीटा, हाथ-पैर बांधकर सड़क पर घसीटा

मुरादाबाद ब्यूरो। बुधवार सुबह सड़क पर पारिवारिक क्लेश देखने को मिला। पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहे पति की सरेआम पिटाई हो गई। दरअसल, पत्नी ने दोनों को पकड़ लिया। उसने पहले पति के साथ रह रही महिला की पिटाई की। उसके बाद पति के साथ मारपीट की।