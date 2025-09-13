किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा, 25 सितंबर तक कराएं बुकिंग

एजेंसी, मेरठ। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को निशुल्क बीज मिनीकिट उपलब्ध कराने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को रबी सीजन की फसल, राई और सरसों के दो-दो किलो के बीज मिनीकिट मुफ्त में दिए जाएंगे।

जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह वितरण राज्य सहायतित तिलहन बीज मिनीकिट कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। किसान इस योजना का लाभ कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण और ऑनलाइन बुकिंग कराकर उठा सकते हैं।

25 सितंबर तक करानी होगी बुकिंग बीज मिनीकिट की बुकिंग 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है और यह 25 सितंबर तक चलेगी। किसानों को बुकिंग के लिए Agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के जरिए पारदर्शी तरीके से की जाएगी। जिले में 3400 मिनीकिट बांटे जाएंगे अधिकारियों के अनुसार मेरठ जिले में कुल 3400 मिनीकिट बांटे जाएंगे। योजना के नियमों के अनुसार प्रत्येक किसान को केवल एक मिनीकिट ही उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित किसान को विकास खंड स्तर पर स्थापित राजकीय कृषि निवेश भंडार से पोस मशीन के माध्यम से बीज प्राप्त होंगे।