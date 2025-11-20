बिन ब्याही मां ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, राज छिपाने के लिए मासूम को नाली में फेंका

डिजिटल डेस्क। महराजगंज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अविवाहित किशोरी ने जिला अस्पताल के बाथरूम में नवजात को जन्म दिया और प्रसव के तुरंत बाद उसकी मां ने बच्चे को नाली में फेंक दिया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, महराजगंज। जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अविवाहित किशोरी ने जिला अस्पताल के बाथरूम में नवजात को जन्म दिया और प्रसव के तुरंत बाद उसकी मां ने बच्चे को नाली में फेंक दिया। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने नवजात को देख लिया और समय रहते उसे बचा लिया। गंभीर हालत में बच्चे को जिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती कराया गया है।

गुरुवार तड़के पेट दर्द की शिकायत पर सिंदुरिया थाना क्षेत्र की एक किशोरी अपनी मां के साथ जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंची। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे दर्द निवारक इंजेक्शन दिया। कुछ देर बाद किशोरी बाथरूम गई, जहां उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव की जानकारी मिलने पर किशोरी की मां घबरा गई। आरोप है कि उसने नवजात को कपड़े में लपेटकर इमरजेंसी के सामने स्थित नाली में फेंक दिया। तभी आसपास मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ गई। लोगों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल स्टाफ को सौंप दिया। नवजात को तुरंत एसएनसीयू में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद गंभीर बताते हुए वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है।