यूपी के इस जिले में पुलिस की वर्दी फाड़ी, सिपाही और दारोगा पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास

डिजिटल डेस्क। यूपी के मेरठ जिले में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने और गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात सिपाही और दारोगा पर एक दबंग युवक ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना में दारोगा के हाथ और पैर में चोट आई है।

आरोपित के भाई ने साथियों संग पुलिसकर्मियों से की हाथापाई पुलिसकर्मी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले जा रहे थे। आरोपित युवक के भाई ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस मामले में सिपाही ने आरोपितों के खिलाफ जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, वर्दी फाड़ने के गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है।