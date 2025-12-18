यूपी के इस जिले में पुलिस की वर्दी फाड़ी, सिपाही और दारोगा पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास
Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 02:53:59 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 02:54:53 PM (IST)
HighLights
- यूपी के मेरठ जिले की घटना
- दारोगा के हाथ और पैर में चोट आई
- गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
डिजिटल डेस्क। यूपी के मेरठ जिले में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने और गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात सिपाही और दारोगा पर एक दबंग युवक ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना में दारोगा के हाथ और पैर में चोट आई है।
आरोपित के भाई ने साथियों संग पुलिसकर्मियों से की हाथापाई
पुलिसकर्मी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले जा रहे थे। आरोपित युवक के भाई ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस मामले में सिपाही ने आरोपितों के खिलाफ जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, वर्दी फाड़ने के गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है।
क्या कहा पीड़ित पुलिसकर्मी ने?
खरखौदा थाने पर तैनात सिपाही गौरव कुमार ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया है कि बुधवार शाम वह दारोगा शिवम मिश्रा के साथ अपनी कस्बे के तिराहे कट पर ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान वहां एक कार आई। चालक ने कार तेजी से चलाते हुए उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह वह बच गए। इसके बाद आरोपित ने सामने खड़े दारोगा शिवम मिश्रा के ऊपर भी गाड़ी का टायर चढ़ा दिया। इस वजह से दारोगा के हाथ और पैर में चोट आई है।
सिपाही का ये भी है आरोप
सिपाही का कहना है कि उन्होंने आरोपित कार चालक शिवांग त्यागी को रोका तो उसने दारोगा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, जान से मारने की धमकी देते हुए उसने सिपाही की वर्दी फाड़ दी। आरोप है कि जब आरोपित को थाने ले जाया जा रहा था, तभी वहां पहुंचे आरोपित के भाई माधव ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिपाही के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें सिपाही की आंख पर चोट लगी है।
थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
पीड़ित सिपाही ने आरोपित शिवांग त्यागी, माधव एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पालिका चेयरमैन मनीष त्यागी के नेतृत्व में कस्बे के सैकड़ों लोग थाने पहुंचे। थाने का घेराव करते हुए मामला मामूली कहासुनी का बताकर सही जांच कराने की मांग की।
मामले में सीओ किठोर प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।