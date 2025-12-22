99 बार हुआ चालान, सड़कों पर दौड़ती रही बाइक, 100 वां चालान होने पर यूपी ट्रैफिक पुलिस ने किया जब्त

डिजिटल डेस्कः सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद यातायात पुलिस ने रविवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 271 वाहनों के चालान किए गए।

अभियान में एक बाइक को 100वां चालान होने पर जब्त कर लिया गया। खास बात यह रही कि इससे पहले इस बाइक के 99 चालान हो चुके थे, इसके बावजूद चालक लापरवाही बरतते हुए लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करता रहा।

373 सड़क दुर्घटनाओं में 168 लोगों की मौत जनपद में बीते 11 महीनों के दौरान 373 सड़क दुर्घटनाओं में 168 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 313 लोग घायल हुए हैं। कई दुर्घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं हो सकीं। सड़क हादसों का मुख्य कारण यातायात नियमों की अनदेखी बताया जा रहा है। जानकारी होने के बावजूद भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद चलाया अभियान बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर शासन गंभीर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बार-बार नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और उनके वाहन जब्त किए जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद यातायात पुलिस ने शहर के राष्ट्र वंदना चौक, गौरीपुर मोड़, बड़ौत के दिल्ली बस स्टैंड, खेकड़ा पाठशाला समेत विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया।