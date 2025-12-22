99 बार हुआ चालान, सड़कों पर दौड़ती रही बाइक, 100 वां चालान होने पर यूपी ट्रैफिक पुलिस ने किया जब्त
UP News: डिजिटल डेस्कः सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद यातायात पुलिस ने रविवार को सघन चेकिं ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 03:39:43 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 03:40:20 PM (IST)
यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया।
HighLights
- 373 सड़क दुर्घटनाओं में 168 लोगों की मौत
- मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद चलाया अभियान
- चालक नियमों की अनदेखी करते नजर आए
डिजिटल डेस्कः सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद यातायात पुलिस ने रविवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 271 वाहनों के चालान किए गए।
अभियान में एक बाइक को 100वां चालान होने पर जब्त कर लिया गया। खास बात यह रही कि इससे पहले इस बाइक के 99 चालान हो चुके थे, इसके बावजूद चालक लापरवाही बरतते हुए लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करता रहा।
373 सड़क दुर्घटनाओं में 168 लोगों की मौत
जनपद में बीते 11 महीनों के दौरान 373 सड़क दुर्घटनाओं में 168 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 313 लोग घायल हुए हैं। कई दुर्घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं हो सकीं। सड़क हादसों का मुख्य कारण यातायात नियमों की अनदेखी बताया जा रहा है। जानकारी होने के बावजूद भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद चलाया अभियान
बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर शासन गंभीर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बार-बार नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और उनके वाहन जब्त किए जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद यातायात पुलिस ने शहर के राष्ट्र वंदना चौक, गौरीपुर मोड़, बड़ौत के दिल्ली बस स्टैंड, खेकड़ा पाठशाला समेत विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया।
कुल 271 वाहनों के चालान किए गए
प्रभारी निरीक्षक यातायात सतेंद्र सिंह ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 271 वाहनों के चालान किए गए, जबकि एक बाइक को 100वां चालान होने पर जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि आगे भी अभियान जारी रहेगा और सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बार-बार नियम तोड़ने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे।
चालक नियमों की अनदेखी करते नजर आए
अभियान के बावजूद कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते नजर आए। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर राष्ट्र वंदना चौक के पास बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाए जा रहे थे, जबकि कई बाइकों पर तीन से अधिक सवारियां थीं। चार पहिया वाहन बिना सीट बेल्ट के दौड़ते पाए गए।
वहीं, कई वाहन चालक हाईवे पर विपरीत दिशा में वाहन चलाते दिखे। इसके अलावा दिल्ली-सहारनपुर हाईवे, मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे व अन्य मार्गों पर सड़क किनारे ट्रक, भूसा व पराली से लदे ट्रैक्टर-ट्रालियां खड़ी मिलीं। ऐसे में कोहरे के दौरान बड़े सड़क हादसे की आशंका बनी हुई है।