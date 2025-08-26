मेरी खबरें
    Vande Bharat Route: बदल गया लखनऊ जाने वाली वंदे भारत का रूट, जानें किन स्टेशनों पर होगा ठहराव

    लखनऊ तक चलने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस अब अयोध्या होते हुए वाराणसी तक जाएगी। पूरी तरह वातानुकूलित इस ट्रेन के संचालन की घोषणा एक माह पूर्व की गई थी। बावजूद इसके, शुरुआती छह दिनों में चेयर कार की लगभग 200 सीटें खाली हैं। जानें नया रूट...

    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 06:41:21 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 06:41:21 PM (IST)
    Vande Bharat Route: बदल गया लखनऊ जाने वाली वंदे भारत का रूट, जानें किन स्टेशनों पर होगा ठहराव
    Vande Bharat Route: बदल गया लखनऊ जाने वाली वंदे भारत का रूट

    1. चेयर कार में 440 और एग्जिक्यूटिव श्रेणी में 52 सीटें हैं।
    2. मेरठ से वाराणसी तक किराया1915 और 3525 रुपये।
    3. दूरी 11 घंटे 50 मिनट में तय करती है।

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। लखनऊ तक चलने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस अब अयोध्या होते हुए वाराणसी तक जाएगी। पूरी तरह वातानुकूलित इस ट्रेन के संचालन की घोषणा एक माह पूर्व की गई थी। बावजूद इसके, शुरुआती छह दिनों में चेयर कार की लगभग 200 सीटें खाली हैं। वहीं, एग्जिक्यूटिव श्रेणी में 29 अगस्त को सभी सीटें बुक हो चुकी हैं, लेकिन अन्य दिनों में 25 से अधिक सीटें खाली हैं।

    मेरठ से वाराणसी का किराया

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन के प्रति यात्रियों का अपेक्षित रुझान न मिलने से करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। चेयर कार में 440 और एग्जिक्यूटिव श्रेणी में 52 सीटें हैं। मेरठ से वाराणसी तक किराया क्रमशः 1915 और 3525 रुपये है, जिसमें खानपान का खर्च भी शामिल है।

    क्या है यात्रियों की समस्या?

    यात्रियों का कहना है कि ट्रेन का टाइम टेबल इसकी सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान में यह दिन में 782 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे 50 मिनट में तय करती है। सप्ताह में छह दिन चलने वाली इस ट्रेन को लखनऊ और मेरठ आउटर पर प्लेटफार्म उपलब्ध न होने के कारण रोकना पड़ता है। यात्रियों की मांग है कि इसे रात में चलाया जाए और स्लीपर जैसी सोने की सुविधा दी जाए, ताकि सुबह तक गंतव्य पहुंचना संभव हो सके।

    27 अगस्त से संचालित होने ट्रेन का टाइम टेबल

