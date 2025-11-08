मेरी खबरें
    मेरठ में महिला ने पार की सभी हदें, प्रेमी के लिए पति को मार डाला, दुपट्टे से घोंटा गला

    Meerut Murder: उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों में बाधक बने राजमिस्त्री पति को प्रेमी और उसके साथी संग मिलकर रास्ते से हटा दिया। जब कई दिन तक अनिल का कोई पता नहीं चला तो पूरे परिवार ने ढूंढना शुरू कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 04:50:58 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 04:51:31 PM (IST)
    मेरठ में महिला ने पार की सभी हदें, प्रेमी के लिए पति को मार डाला, दुपट्टे से घोंटा गला
    मेरठ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की बेरहमी से हत्या की

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों में बाधक बने राजमिस्त्री पति को प्रेमी और उसके साथी संग मिलकर रास्ते से हटा दिया। इसके लिए दोनों ने एक प्लान बनाया, जिसके तहत सबसे पहले पत्नी ने घर पर नींद की गोलियां खिलाकर अपने पति को बेहोश किया। इसके बाद प्रेमी साथी संग उसे बाइक पर बैठाकर गंगानगर पर ले गए, जहां पत्नी के दुपट्टे से गला घोंटा गया। आकाश ने इस कृत्य में अपने साथी गांव के ही बादल को भी शामिल किया था।

    26 अक्टूबर तक अनिल का कोई पता नहीं चला तो पूरे परिवार ने ढूंढना शुरू कर दिया। मृतक के भाई राजू की तरफ से रोहटा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। हालांकि पहली बार में पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद पांच नवंबर को राजू ने अपने भाई की पत्नी काजल और उसके प्रेमी आकाश पर शक जताते हुए तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।


    पुलिस की पूछताछ में दोनों ने उगला सच

    पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनकी निशादेही पर ही आरोपी बादल को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने अनिल कुमार को अगवा कर नहर में फेंकना स्वीकार कर लिया। घटना में प्रयोग किया दुपट्टा और नींद की गोलियां भी बरामद करा दी है। पुलिस की टीम नहर में सर्च अभियान चलाकर अनिल की तलाश कर रही है।

    पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि रोहटा थाने के रसूलपुर निवासी 32 वर्षीय अनिल कुमार पुत्र विजयपाल राजमिस्त्री का काम करता है। आठ साल पहले अनिल की शादी काजल से हो गईं थी। दोनों के दो बेटी और एक बेटा है। बड़ी बेटी सात साल की और दूसरी पांच साल की तथा बेटा दो साल का है।

    कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा गया

    दो साल पहले पड़ोस में रहने वाले आकाश से काजल को प्यार हो गया। दोनों को कई बार ग्रामीणों द्वारा आपत्तिजनक हालत में देखा गया। हालांकि उसके बाद भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। अनिल कुमार ने पत्नी के बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद ही काजल ने अपने प्रेमी आकाश के साथ मिलकर अनिल के अपहरण की पटकथा रच दी।

