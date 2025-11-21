मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पाकिस्तान के फैसलाबाद की फैक्ट्री में जोरदार धमाका, बॉयलर फटने से 15 लोगों की मौत

    Faisalabad Explosion: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हो गया। यह धमाका इतना भयानक था कि इससे फैक्ट्री में आग लग गई, साथ ही आस-पास की इमारतें भी गिर गईं। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 02:01:45 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 02:01:45 PM (IST)
    पाकिस्तान के फैसलाबाद की फैक्ट्री में जोरदार धमाका, बॉयलर फटने से 15 लोगों की मौत
    केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. फैसलाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण धमाका
    2. हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल
    3. क्षेत्र के अन्य रासायनिक कारखानों की सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है

    डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले के मलिकपुर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हो गया। यह धमाका इतना भयानक था कि इससे फैक्ट्री में आग लग गई, साथ ही आस-पास की इमारतें भी गिर गईं। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

    इस हादसे पर फैसलाबाद के उपायुक्त राजा जहांगीर अनवर ने संवाददाताओं को बताया कि बचाव अभियान जारी है और आशंका है कि मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "अब तक बचाव दल ने मलबे से 15 शव निकाले हैं और सात घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बचाव दल मलबा हटाने में लगे हुए हैं। जिले की पूरी मशीनरी बचाव कार्य में लगी हुई है।"


    तैनात किया गया बचाव दल

    पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. उस्मान अनवर ने प्रभावी खोज और बचाव अभियान सुनिश्चित करने के लिए रेस्क्यू 1122, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों सहित सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को पूर्ण समर्थन देने के निर्देश जारी किए।

    मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया

    पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने फैसलाबाद आयुक्त से घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

    जांच जारी है

    अधिकारियों ने बॉयलर विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र के अन्य रासायनिक कारखानों की सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए औद्योगिक सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की भी समीक्षा कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.