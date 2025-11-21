पाकिस्तान के फैसलाबाद की फैक्ट्री में जोरदार धमाका, बॉयलर फटने से 15 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले के मलिकपुर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हो गया। यह धमाका इतना भयानक था कि इससे फैक्ट्री में आग लग गई, साथ ही आस-पास की इमारतें भी गिर गईं। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

इस हादसे पर फैसलाबाद के उपायुक्त राजा जहांगीर अनवर ने संवाददाताओं को बताया कि बचाव अभियान जारी है और आशंका है कि मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "अब तक बचाव दल ने मलबे से 15 शव निकाले हैं और सात घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बचाव दल मलबा हटाने में लगे हुए हैं। जिले की पूरी मशीनरी बचाव कार्य में लगी हुई है।"