पाकिस्तान के फैसलाबाद की फैक्ट्री में जोरदार धमाका, बॉयलर फटने से 15 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले के मलिकपुर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हो गया। यह धमाका इतना भयानक था कि इससे फैक्ट्री में आग लग गई, साथ ही आस-पास की इमारतें भी गिर गईं। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।
इस हादसे पर फैसलाबाद के उपायुक्त राजा जहांगीर अनवर ने संवाददाताओं को बताया कि बचाव अभियान जारी है और आशंका है कि मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "अब तक बचाव दल ने मलबे से 15 शव निकाले हैं और सात घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बचाव दल मलबा हटाने में लगे हुए हैं। जिले की पूरी मशीनरी बचाव कार्य में लगी हुई है।"
पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. उस्मान अनवर ने प्रभावी खोज और बचाव अभियान सुनिश्चित करने के लिए रेस्क्यू 1122, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों सहित सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को पूर्ण समर्थन देने के निर्देश जारी किए।
पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने फैसलाबाद आयुक्त से घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
अधिकारियों ने बॉयलर विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र के अन्य रासायनिक कारखानों की सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए औद्योगिक सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की भी समीक्षा कर रहे हैं।