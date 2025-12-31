2000 सोने के किस्से, हाथी के दांत... रेगिस्तान की रेत में दफन मिला 500 साल पुराना खजाना, देखकर पूरी दुनिया हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफ्रीका के नामीब मरुस्थल (Namib Desert) में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी अद्भुत खोज की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हीरा खनन के दौरान यहां रेत के टीलों के नीचे दबा हुआ 500 साल पुराना एक पुर्तगाली जहाज मिला, जो बेशकीमती खजाने से भरा हुआ था। यह खोज साल 2008 में हुई, जब नामीबिया के तटीय इलाके में हीरा खनन के लिए पानी हटाकर खुदाई की जा रही थी।

खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को लकड़ी का एक विशाल ढांचा मिला, जिसे 'ओरांजेमुंड शिपव्रेक' नाम दिया गया। शोध से पता चला कि यह ऐतिहासिक जहाज 'बोम जीसस' (Bom Jesus) था, जो 16वीं शताब्दी (1500 के दशक) का है। जहाज में मिला बेशकीमती खजाना futura sciences.com के मुताबिक, रेगिस्तान की सूखी रेत में दबे होने के कारण जहाज का सामान 500 साल बाद भी काफी सुरक्षित मिला। जहाज के मलबे से पुरातत्वविदों को काफी चीजें प्राप्त हुई हैं, जिसमें लगभग 2,000 शुद्ध सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हाथी के दांत और सैकड़ों किलोग्राम तांबे की सिल्लियां शामिल हैं। यह खजाना उस दौर के वैश्विक व्यापार और पुर्तगाली समुद्री शक्ति का जीता-जागता प्रमाण है।