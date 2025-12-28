मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 12:19:26 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 12:21:05 AM (IST)
    Taiwan Earthquake: ताइवान में 7.0 तीव्रता का भूकंप, झटके से दहला यिलान शहर; राजधानी की ऊंची इमारतें तक हिल गईं
    ताइवान में 7 तीव्रता का भूकंप

    HighLights

    1. ताइवान में 7 तीव्रता का भूकंप
    2. यिलान शहर से 32 किमी दूर केंद्र
    3. राजधानी ताइपे तक महसूस हुए झटके

    डिजिटल डेस्क: शनिवार देर रात पूर्वी चीन सागर में स्थित ताइवान (Taiwan Earthquake) के उत्तर-पूर्वी शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस कि गए हैं। ताइवान के तटीय शहर यिलान से करीब 32 किमी दूर 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है।

    स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, भूकंप के केंद्र की गहराई सतह से 72.8 किमी नीचे बताई जा रही है। भूकंप का झटका इतना तेज था कि शहर की बड़ी इमारतें भी हिल गई। अधिकारियों के अनुसार झटके इतने तीव्र थे कि ताइवान की राजधानी ताइपे में भी बड़ी इमारतें हिल गईं।


    स्थानीय प्रशासन फिलहाल भकूंप से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। हालांकि इस भूकंप के बाद सुनामी आने की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल इस घटना में और अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    राजधानी तक महसूस हुए झटकें

    बता दें कि यह इस भफ्ते आया दूसरा भूकंप है। बुधवार को भी ताइवान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। ऐसे में शनिवार को यह दूसरा भूकंप है। दरअसल ताइवान में हमेशा भूकंप आने का खतरा बना रहता है, क्योंकि वह दो टेक्टॉनिक प्टेलों के जंक्शन पर स्थित है।

    इससे पहले भी आए है कई बड़े भूकंप

    इससे पहले भी ताइवान में कई बार बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। साल 2016 में दक्षिणी ताइवान में आए भूकंप में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं 1999 में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।

