एयर स्ट्राइक में 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम, दोहा में कतर का ऐलान

एजेंसी, दोहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने कतर की राजधानी दोहा में आयोजित शांति वार्ता के दौरान तत्काल युद्धविराम पर सहमति जताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार तड़के इस समझौते की घोषणा की।

यह फैसला दोनों देशों के बीच पिछले दस दिनों से जारी भीषण सीमा संघर्ष और सैकड़ों लोगों की मौत के बाद आया है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई इस वार्ता को क्षेत्रीय शांति के लिए अहम माना जा रहा है। दोनों पक्ष अब युद्धविराम लागू रहे, इसलिए आगे भी बैठकें करेंगे।