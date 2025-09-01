Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 622 लोगों के मरने की आशंका, चारों तरफ फैली तबाही

डिजिटल डेस्क। Afghanistan earthquake latest update: अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में रविवार देर रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने तबाही मचा दी। अफगानी मीडिया के मुताबिक इस आपदा में अब तक कम से कम 622 लोगों के मारे जाने की संभावना है। वहीं 1 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रात 11:47 बजे आए इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर था। इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए हैं।

इन जगहों पर दिखा तबाही मंजर भूकंप का सबसे ज्यादा असर नंगरहार और कुनार प्रांतों में देखा गया। यहां दर्जनों घर मलबे में बदल गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कुनार प्रांत की मजार घाटी के कई गांव पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारण सड़कों पर मलबा जमा हो गया, जिससे राहत कार्यों में बाधा आ रही है।