पाकिस्तान में छिपे हैं ISIS-K आतंकवादी... अफगानिस्तान ने धमकाते हुए कहा- हमें सौंपो या परिणाम भुगतो

एजेंसी, काबुल। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान (IEA) ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उसने पाकिस्तान की सीमा में ISIS-K आतंकियों के होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इनको अफगानिस्तान के हवाले करें या देश से निकाल दें।

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को कहा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। यह बयान उस समय आया जब अफगान बलों ने पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में दुरंड रेखा के पास जवाबी कार्रवाई की।