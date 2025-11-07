Trump का नया दावा... भारत-पाक संघर्ष में गिरे आठ विमान, टैरिफ विवाद पर बोले - देशहित में हर कदम उठाऊंगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेशी माल पर लगाए गए टैरिफ (आयात शुल्क) के खिलाफ कोई आदेश दिया, तो अमेरिका “असहाय स्थिति” में पहुंच जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए उनके पास कई वैकल्पिक उपाय हैं और वे देशहित में उनका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे।

ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भारत सहित दुनिया के प्रमुख देशों से आने वाले माल पर टैरिफ बढ़ा दिया था। इस कदम से जहां अमेरिका की घरेलू उद्योगों को अस्थायी राहत मिली, वहीं विदेशी वस्तुएं महंगी होने से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

अदालत ट्रंप के खिलाफ फैसला देती है, तो...

सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने यह पूछा कि क्या राष्ट्रपति के पास बिना संसदीय मंजूरी के इतने व्यापक स्तर पर शुल्क लगाने का अधिकार है। जानकारों का मानना है कि यदि अदालत ट्रंप के खिलाफ फैसला देती है, तो वे नई तारीख से दोबारा टैरिफ लागू करने का आदेश जारी कर सकते हैं।

जार्जटाउन विश्वविद्यालय की व्यापारिक कानून विशेषज्ञ कैथलीन क्लाउसेन ने कहा कि टैरिफ को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसका पुनरीक्षण और नई श्रेणियों में विभाजन संभव है।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर फिर विवादित बयान

इस बीच, ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को लेकर फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि मई में हुए झड़प के दौरान आठ लड़ाकू विमान गिराए गए थे, जबकि पहले वे सात विमानों का दावा करते थे। मियामी में एक बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की चेतावनी के बाद ही दोनों परमाणु संपन्न देशों ने शांति का रास्ता अपनाया।