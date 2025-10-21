अमेरिका ने भारतीयों को दी बड़ी सौगात, 88 लाख के H-1B वीजा नियम में राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में रहने वाले भारतीय टेक प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में लागू किए गए 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) के नए H-1B वीजा शुल्क से कई श्रेणियों के लोगों को छूट देने की घोषणा की है।

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने स्पष्ट किया है कि यह भारी-भरकम फीस केवल नए विदेशी आवेदकों पर लागू होगी। जो लोग पहले से अमेरिका में वैध वीजा पर रह रहे हैं - जैसे कि F-1 स्टूडेंट वीजा धारक, L-1 इंट्रा-कंपनी ट्रांसफरी और मौजूदा H-1B वीजा धारक - उन्हें यह शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे आवेदक जो अपने वीजा का नवीनीकरण या विस्तार करा रहे हैं, वे भी छूट के पात्र होंगे।