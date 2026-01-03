मेरी खबरें
    बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत, खोकन दास ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, दंगाइयों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया था

    Bangladesh Hindu murder: ढाका से लगभग 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का बिजनेस करने वाले खोकन दास पर 31 दिसंबर को उस समय जानलेवा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 02:22:09 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 02:22:09 PM (IST)
    बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत, खोकन दास ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, दंगाइयों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया था
    बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की मौत (फोटो-सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी खोकन दास की मौत
    2. दंगाइयों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया था
    3. पिछले तीन दिनों से संघर्ष कर रहे थे खोकन दास

    डिजिटल डेस्क। बांग्लादेश के शरियतपुर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 50 वर्षीय हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ढाका से लगभग 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का बिजनेस करने वाले खोकन दास पर 31 दिसंबर को उस समय जानलेवा हमला हुआ था, जब वे अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे।

    हमलावरों ने न केवल उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, बल्कि अत्यंत क्रूरता दिखाते हुए उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पिछले तीन दिनों से खोकन दास अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, लेकिन शनिवार, 3 जनवरी को उनकी मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।


    खबर अपडेट की जा रही है।

