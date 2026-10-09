आजादी के बाद पहली बार बदलेगा पाकिस्तान का नक्शा! आसिम मुनीर का बड़ा खेल, पंजाब-सिंध निशाने पर

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी साजिश की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर देश के चार प्रांतों को तोड़कर 12 से 15 नए छोटे राज्यों में बांटने की बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आते ही पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है।

असली ताकत किसके हाथ में? दुनियाभर में अपनी हरकतों से किरकिरी करा रहे पाकिस्तान में हुकूमत भले ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों में होने का ढोंग किया जाता हो, लेकिन असली ताकत किसके पास है, यह किसी से छिपा नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि देश की कमान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में है, जिसे पाकिस्तान का अघोषित तानाशाह भी कहा जाता है।

हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका 'द इकोनॉमिस्ट' की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की इस नापाक चाल की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अघोषित तानाशाह जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नक्शे को पूरी तरह बदलने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत देश के चार मुख्य प्रांतों को तोड़कर 12, 15 या उससे ज्यादा छोटे राज्यों में बांटने की तैयारी चल रही है। 1947 से चार प्रांतों में बंटा है पाकिस्तान साल 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद से देश चार प्रमुख प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बंटा हुआ है। इनमें सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जिसकी आबादी 12.8 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की आधी आबादी के बराबर है, जबकि सबसे छोटा प्रांत बलूचिस्तान है।

सेना प्रमुख का तर्क है कि ये प्रांत प्रशासन चलाने के लिए बहुत बड़े हैं और इसी वजह से देश की हालत खस्ताहाल है। स्थिति ऐसी है कि महंगाई आसमान छू रही है और विकास दर भारत से आधी है। इसलिए बेहतर शासन के लिए इन्हें छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। असली मकसद - फूट डालो और राज करो तर्क के पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। विशेषज्ञों की मानें तो इसका असली मकसद देश का विकास करना नहीं, बल्कि अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करना है। यह प्लान सुधार की आड़ में 'फूट डालो और राज करो' का नया रूप है। योजना के तहत इन नए छोटे राज्यों की कमान या तो चुने गए नेताओं के पास होगी या फिर सीधे सरकार यानी सेना प्रमुख के चहेते नुमाइंदों के हाथों में होगी। चार बड़े सूबों को तोड़ने से वहां की क्षेत्रीय ताकतें कमजोर हो जाएंगी, जिससे राजनेता और दल पूरी तरह सेना प्रमुख के सामने झुकने को मजबूर हो जाएंगे। असली निशाने पर पंजाब और सिंध रिपोर्ट से एक बात साफ हो गई है कि मुनीर के असली निशाने पर पंजाब और सिंध प्रांत को बांटना है। इसका कारण है कि पाकिस्तान की राजनीति में पंजाब और सिंध ऐसे राज्य हैं जहां दो पुरानी पार्टियां PML(N) और PPP का लंबे समय से दबदबा रहा है। मुनीर की आंखों में खटकने वाली बात यह है कि सैन्य तानाशाही के दौर में भी इन सूबों ने सत्ता के खिलाफ एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में खुद को बचाया है। यही वजह है कि अब आसिम मुनीर की नजरें इन्हीं बड़े गढ़ों पर टिकी हैं, ताकि इन्हें तोड़कर इनकी ताकत खत्म की जा सके।