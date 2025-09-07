मेरी खबरें
    अमेरिकी टेक कंपनी Astronomer की एचआर हेड क्रिस्टिन कैबट ने अपने पति एंड्रयू कैबट से तलाक दायर किया। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में सीईओ एंडी बायरन के साथ किस-कैम वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा। पहले से तनावग्रस्त रिश्ते इस घटना के बाद टूट गए। यह एंड्रयू का तीसरा और क्रिस्टिन का दूसरा तलाक है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 01:27:20 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 01:27:20 PM (IST)
    एस्ट्रोनॉमर कंपनी की EX-HR हेड कैबोट पति को देंगी तलाक, कॉन्सर्ट में CEO की बांहों में झूमते हुए दिखी थीं
    क्रिस्टिन कैबट ) ने पति एंड्रयू कैबट से तलाक दायर कर दिया है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में किस-कैम वीडियो वायरल हुआ।
    2. क्रिस्टिन कैबट ने पति एंड्रयू से तलाक दायर किया।
    3. घटना से पहले रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण थे।

    एजेंसी, न्यूयॉर्क। अमेरिकी टेक कंपनी Astronomer की चीफ पीपल ऑफिसर (HR हेड) क्रिस्टिन कैबट (52) ने अपने पति एंड्रयू कैबट से तलाक दायर कर दिया है। दरअसल, उनका कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में किस-कैम में अपने बॉस और कंपनी के सीईओ एंडी बायरन के साथ वीडियो वायरल हो गया था। उसके बाद दोनों की काफी आलोचना हुई थी। उन्होंने तलाक की अर्जी 13 अगस्त को पोर्ट्समाउथ कोर्ट में दाखिल की थी।

    कॉन्सर्ट में कैसे शुरू हुआ विवाद

    जुलाई में मैसाचुसेट्स के गिलेट स्टेडियम में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ था। सिंगर क्रिस मार्टिन ने भीड़ पर कैमरा घुमाते हुए “जंबोट्रॉन सॉन्ग” गाया। इस दौरान क्रिस्टिन और एंडी बायरन कैमरे में दिखाई दिए। दोनों को गले लगते और मुस्कुराते देखा गया। स्क्रीन पर उनकी तस्वीर आई, वैसे ही क्रिस्टिन का रिएक्शन चौंक गए। उन्होंने चेहरा छिपा लिया। कैमरे से बचने की कोशिश करने लगे। यह वीडियो वायरल हो गया। उनके रिएक्शन पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई।

    पहले से ही बिगड़े रिश्ते

    सूत्रों के मुताबिक क्रिस्टिन और एंड्रयू का वैवाहिक जीवन पहले से ही तनाव में था। एंड्रयू कैबट Privateer Rum के सीईओ हैं। वह बोस्टन के एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। घटना के समय जापान में बिजनेस ट्रिप पर थे। उन्हें इस स्कैंडल की जानकारी वापस आने के बाद लगी। यह विवाद उनके पहले से कमजोर रिश्ते को पूरी तरह तोड़ने वाला साबित हुआ।

    ये वीडियो देखें

    एंड्रयू की पूर्व पत्नी का बयान

    एंड्रयू की पूर्व पत्नी जूलिया कैबट (63) ने डेली मेल से बातचीत में कहा कि उसकी (क्रिस्टिन) जिंदगी का मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने एंड्रयू को अहंकारी बताया, जिसका ध्यान केवल पैसा कमाने पर लगा हुआ है। जूलिया ने तलाक पर कहा कि वह अच्छा इंसान नहीं है। यह कर्मा है। अब उसके साथ भी बुरा हुआ है।

    दोबारा विवादों में घिरा परिवार

    यह एंड्रयू का तीसरा और क्रिस्टिन का दूसरा तलाक है। माना जा रहा है कि दोनों अपने वैवाहिक मुद्दों को सार्वजनिक रूप से कम करके दिखा रहे हैं, जिससे कंपनी और परिवार की साख पर बड़ा असर न पड़े। इस पूरे मामले ने न सिर्फ क्रिस्टिन और एंड्रयू की निजी जिंदगी को हिला दिया, बल्कि Astronomer कंपनी को भी अचानक सुर्खियों में ला दिया है।

