बांग्लादेश में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप, कई सेकंड तक हिलती रहीं इमारतें; 3 की मौत

एजेंसी, ढाका। शुक्रवार सुबह कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। सुबह 10.10 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 दर्ज की गई। झटके करीब 17 सेकेंड तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश बताया गया है, जहां बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है।

हालांकि भूकंप का केंद्र बांग्लादेश में था, लेकिन इसके प्रभाव बंगाल के कई हिस्सों तक दिखाई दिए। कोलकाता, नदिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना सहित कई जिलों में लोग झटकों के बाद घबराकर घरों से बाहर निकल आए। कई इलाकों में कार्यालय और बाजारों में अफरा-तफरी मच गई।

बांग्लादेश में तीन लोगों की मौत जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के अनुसार भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। बांग्लादेश में इसकी तीव्रता का असर भारी रहा। कई इमारतों में दरारें आ गईं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ढाका के कर्मचारियों ने बताया कि इमारतें देर तक हिलती रहीं। लोग घबराकर सड़क पर उतर आए। पाकिस्तान में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके इसी बीच, शुक्रवार तड़के पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके दर्ज किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार वहां 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 135 किलोमीटर की गहराई पर बताया गया। हालांकि वहां से किसी गंभीर नुकसान की सूचना नहीं मिली।