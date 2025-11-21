मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बांग्लादेश में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप, कई सेकंड तक हिलती रहीं इमारतें; 3 की मौत

    शुक्रवार को बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके आए, जिसका असर कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में महसूस किया गया। 17 सेकेंड तक धरती डोलती रही। बांग्लादेश में तीन लोगों की मौत और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। पाकिस्तान में भी सुबह भूकंप दर्ज किया गया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 01:22:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 01:22:49 PM (IST)
    बांग्लादेश में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप, कई सेकंड तक हिलती रहीं इमारतें; 3 की मौत
    बांग्लादेश में भूकंप से मची तबाही। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, भारी नुकसान।
    2. झटके कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में महसूस हुए।
    3. 17 सेकेंड तक धरती डोली, लोग घरों से बाहर निकले।

    एजेंसी, ढाका शुक्रवार सुबह कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। सुबह 10.10 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 दर्ज की गई। झटके करीब 17 सेकेंड तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश बताया गया है, जहां बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है।

    हालांकि भूकंप का केंद्र बांग्लादेश में था, लेकिन इसके प्रभाव बंगाल के कई हिस्सों तक दिखाई दिए। कोलकाता, नदिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना सहित कई जिलों में लोग झटकों के बाद घबराकर घरों से बाहर निकल आए। कई इलाकों में कार्यालय और बाजारों में अफरा-तफरी मच गई।


    बांग्लादेश में तीन लोगों की मौत

    जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के अनुसार भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। बांग्लादेश में इसकी तीव्रता का असर भारी रहा। कई इमारतों में दरारें आ गईं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ढाका के कर्मचारियों ने बताया कि इमारतें देर तक हिलती रहीं। लोग घबराकर सड़क पर उतर आए।

    पाकिस्तान में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके

    इसी बीच, शुक्रवार तड़के पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके दर्ज किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार वहां 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 135 किलोमीटर की गहराई पर बताया गया। हालांकि वहां से किसी गंभीर नुकसान की सूचना नहीं मिली।

    प्रशासन ने किया अलर्ट जारी

    एक ही दिन में तीन देशों में भूकंप के झटके महसूस होने से क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधि को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.