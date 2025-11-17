शेख हसीना की बढ़ सकती हैं मुसीबतें, ट्रब्यूनल सुनाएगा फैसला; हिंसक प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश

एजेंसी, ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए आज बड़ा दिन है। सोमवार को स्पेशल ट्रिब्यूनल मानवता के खिलाफ अपराधों पर फैसला सुनाएगा। ऐसी पूरी संभावना है कि यह फैसला उनके खिलाफ ही होगा। ऐसे में राजधानी ढाका समेत पूरे देश में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश हैं।

2024 में बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे। इसको दबाने के लिए शेख हसीना ने सरकारी एजेंसियों का सहारा लिया, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसके बाद पूरे देश में हिंसक आंदोलन की ऐसी आग उठी कि शेख हसीना को जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी।