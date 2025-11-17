Sheikh Hasine को फांसी की सजा, मानवता के खिलाफ अपराध केस में बांग्लादेश की पूर्व PM को दोषी करार

डिजिटल डेस्क: बांग्लादेश की अदालत आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Bangladesh Former PM Sheikh Hasina) के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाने जा रही है। उन पर हत्या और साजिश समेत पांच गंभीर आरोप दर्ज हैं, जिनके आधार पर उनके लिए फांसी की सजा की मांग की गई है। 23 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के जजों ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायाधीश लगभग 400 पन्नों के इस फैसले को पढ़ना शुरू कर चुके हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया है। महीनों तक चले मुकदमे में उन्हें पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था।

A Bangladesh court convicted ousted Prime Minister Sheikh Hasina of crimes against humanity, concluding a months-long trial that found her guilty of ordering a deadly crackdown on a student-led uprising last year, reports Reuters. pic.twitter.com/QJnO7DM8VO

#WATCH | Dhaka, Bangladesh | Visuals from outside the International Crimes Tribunal (ICT) ahead of the announcement of the verdict in the case accusing ousted Prime Minister Sheikh Hasina, former home minister Asaduzzaman Khan Kamal, and former Inspector General of Police… pic.twitter.com/os5ByqTkgy — ANI (@ANI) November 17, 2025

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा तैयार यह फैसला छह हिस्सों में विभाजित है। आज ही अदालत यह निर्णय स्पष्ट करेगी कि शेख हसीना पर लगे आरोपों के आधार पर उन्हें सजा दी जाएगी या वे बरी होंगी। सुनवाई के दौरान हत्या और साजिश से जुड़े गंभीर बिंदुओं पर विस्तृत बहस की गई थी, और अब पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं।