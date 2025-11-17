मेरी खबरें
    Sheikh Hasine को फांसी की सजा, मानवता के खिलाफ अपराध केस में बांग्लादेश की पूर्व PM को दोषी करार

    बांग्लादेश की राजनीति में हलचल बढ़ाते हुए आज अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Bangladesh Former PM Sheikh Hasina) के खिलाफ बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने वाला है। उन पर हत्या और साजिश सहित पांच गंभीर आरोप हैं, जिनके लिए फांसी तक की मांग की गई है। 23 अक्टूबर को सुनवाई समाप्त होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 01:41:05 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 02:18:01 PM (IST)
    बांग्लादेश की कोर्ट और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. शेख हसीना पर पांच गंभीर आरोप दर्ज हैं।
    2. ICT जज 400 पन्नों का फैसला पढ़ रहे।
    3. आरोपों पर फांसी की मांग की गई है।

    डिजिटल डेस्क: बांग्लादेश की अदालत आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Bangladesh Former PM Sheikh Hasina) के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाने जा रही है। उन पर हत्या और साजिश समेत पांच गंभीर आरोप दर्ज हैं, जिनके आधार पर उनके लिए फांसी की सजा की मांग की गई है। 23 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के जजों ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायाधीश लगभग 400 पन्नों के इस फैसले को पढ़ना शुरू कर चुके हैं।

    रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया है। महीनों तक चले मुकदमे में उन्हें पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था।


    अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा तैयार यह फैसला छह हिस्सों में विभाजित है। आज ही अदालत यह निर्णय स्पष्ट करेगी कि शेख हसीना पर लगे आरोपों के आधार पर उन्हें सजा दी जाएगी या वे बरी होंगी। सुनवाई के दौरान हत्या और साजिश से जुड़े गंभीर बिंदुओं पर विस्तृत बहस की गई थी, और अब पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं।

    मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह जिंदगी अल्लाह ने दी है और वही वापस ले लेंगे। आवामी लीग जमीन से उठी है। यह आसान नहीं होता है। मुझे बांग्लादेश के लोगों पर पूरा विश्वास है। वो इस भ्रष्टाचारी, उग्रवादी और हत्यारे यूनुस समेत उसके सहयोगियों को उखाड़ फेंकेंगे। लोग न्याय जरूर करेंगे।

    -पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना

