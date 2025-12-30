बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन, BNP प्रमुख ने 80 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

डिजिटल डेस्क: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया (Begum Khaleda Zia Death) का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने ढाका के अपोलो अस्पताल में सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। वह 80 वर्ष की थीं और लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं।
पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि इलाज के दौरान उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका और मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया। बेगम खालिदा जिया के निधन से बांग्लादेश के राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
Bangladesh Nationalist Party (BNP) posts, "BNP Chairperson and former Prime Minister, Deshnetri Begum Khaleda Zia, passed away this morning at 6:00 AM, shortly after Fajr prayers..." https://t.co/0v6xDfXPdQ pic.twitter.com/Zg6BhlIqXg
— ANI (@ANI) December 30, 2025
बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक थीं। उन्होंने देश की प्रधानमंत्री के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति का नेतृत्व किया। उनके निधन को बांग्लादेश की राजनीति के एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है।