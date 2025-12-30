बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन, BNP प्रमुख ने 80 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

डिजिटल डेस्क: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया (Begum Khaleda Zia Death) का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने ढाका के अपोलो अस्पताल में सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। वह 80 वर्ष की थीं और लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं।

पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि इलाज के दौरान उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका और मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया। बेगम खालिदा जिया के निधन से बांग्लादेश के राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।