डिजिटल डेस्क। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा आगामी 16 दिसंबर को स्वदेश लौटने की घोषणा किए जाने के बाद ढाका प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हसीना की यह इच्छा धरातल की सच्चाई से कोसों दूर है और उन्हें देश में केवल एक दोषी आतंकवादी के तौर पर हथकड़ियां पहनाकर ही लाया जा सकता है।

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पूर्व प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'भगोड़ा अपराधी' करार दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जनता ने केवल एक ही किस्म का आतंक देखा है, जो शेख हसीना के संरक्षण में पनपा 'अवामी आतंकवाद' था। कबीर के मुताबिक, हसीना एक सजायाफ्ता अपराधी हैं और कानून से भाग रही हैं।

इच्छा और वास्तविकता में अंतर समझें हसीना: विदेश राज्य मंत्री विदेश राज्य मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि हसीना अपनी घबराहट में धनबल या समर्थकों के जरिए मीडिया में खबरें छपवा सकती हैं, लेकिन ख्वाहिश और हकीकत दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आतंकवादी को प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य रास्ते से देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। कबीर ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हसीना नींद में बुरे ख्वाब देखती हैं कि वह विमान में बैठकर बांग्लादेश लौट रही हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। गौरतलब है कि शेख हसीना द्वारा वापसी की तारीख तय किए जाने के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली मौजूदा बांग्लादेश सरकार की यह पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। देश में पहले से ही उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लागू है और इस महीने की शुरुआत में हसीना द्वारा नए पासपोर्ट व यात्रा दस्तावेजों की मांग किए जाने के बाद से हिंसा की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में इस बयान से सियासी और कानूनी टकराव और तेज होने के आसार हैं।