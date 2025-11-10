BBC ने चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप की एडिटेड स्पीच, डायरेक्टर और न्यूज CEO को छोड़ना पड़ा पद

एजेंसी, न्यूयॉर्क। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण की एडिटिंग को लेकर मचे विवाद ने ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक BBC में भूचाल ला दिया है।

विवाद बढ़ने के बाद BBC के डायरेक्टर-जनरल टिम डेवी और न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने रविवार को इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि यह फैसला उन्होंने कंपनी के हित में लिया है, जिससे साख और निष्पक्षता बरकरार रह सके।