    डोनाल्ड ट्रंप के भाषण की एडिटिंग विवाद के बाद BBC में बड़ा फेरबदल हुआ। डायरेक्टर-जनरल टिम डेवी और न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा दे दिया। BBC पर आरोप था कि उसने ट्रंप की शांतिपूर्ण प्रदर्शन वाली अपील एडिट कर दी, जिससे अर्थ बदल गया और संगठन की साख पर सवाल उठे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 08:49:12 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 08:49:12 AM (IST)
    BBC ने चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप की एडिटेड स्पीच, डायरेक्टर और न्यूज CEO को छोड़ना पड़ा पद
    ट्रंप के भाषण की एडिटिंग से बढ़ा विवाद। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. ट्रंप भाषण एडिटिंग विवाद से BBC पर उठे सवाल।
    2. डायरेक्टर-जनरल टिम डेवी ने पद से दिया इस्तीफा।
    3. एडिटिंग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन वाला हिस्सा हटाया गया।

    एजेंसी, न्यूयॉर्क। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण की एडिटिंग को लेकर मचे विवाद ने ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक BBC में भूचाल ला दिया है।

    विवाद बढ़ने के बाद BBC के डायरेक्टर-जनरल टिम डेवी और न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने रविवार को इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि यह फैसला उन्होंने कंपनी के हित में लिया है, जिससे साख और निष्पक्षता बरकरार रह सके।

    ट्रंप के भाषण की एडिटिंग से बढ़ा विवाद

    • मामला 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन हमले के दिन ट्रंप के भाषण से जुड़ा है। BBC पर आरोप लगा कि उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप के उस हिस्से को हटा दिया, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की थी।


  • आलोचकों ने कहा कि एडिटिंग के कारण भाषण का वास्तविक अर्थ बदल गया। इससे गलत संदेश गया कि ट्रंप ने हिंसा के लिए उकसाया था। इस एडिटिंग विवाद को लेकर BBC पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगे।

    • इस्तीफे के पीछे क्या वजहें रहीं

    • BBC के डायरेक्टर-जनरल टिम डेवी ने स्टाफ को भेजे पत्र में लिखा कि पांच साल के कार्यकाल के बाद वह खुद से पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि संगठन नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़े। डेवी ने यह भी बताया कि वह BBC बोर्ड के साथ मिलकर नए डायरेक्टर-जनरल की नियुक्ति और बदलाव की प्रक्रिया को सुचारू बनाएंगे।

    • न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने कहा कि ट्रंप डॉक्यूमेंट्री विवाद अब उस स्तर तक पहुंच गया है, जहां से BBC की छवि को नुकसान हो सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि BBC न्यूज और करेंट अफेयर्स की CEO होने के नाते अंतिम जिम्मेदारी मेरी है।

    BBC की साख पर असर

    यह विवाद BBC की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। संस्थान लंबे समय से पत्रकारिता में संतुलन और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन यह घटना उसके संपादकीय मानकों पर गहरा धब्बा छोड़ गई है।

