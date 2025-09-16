बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले मां काली के मंदिर में तोड़फोड़, हिंदू समुदाय को डराने की कोशिश

एजेंसी, कुस्टिया। Bangladesh Hindu temple attack: बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों पर लगातार बढ़ते हमलों के बीच एक और घटना ने अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार देर रात कुस्टिया जिले के मिर्पुर उपजिला स्थित श्री श्री रक्षा काली मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दुर्गा पूजा उत्सव से ठीक पहले हुए इस हमले ने स्थानीय हिंदू समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया है।

क्या हुआ मिर्पुर में? स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार देर रात बिजली गुल होने और हल्की बारिश के दौरान हमलावरों ने मंदिर को निशाना बनाया। इस दौरान कार्तिक और सरस्वती की मूर्तियों के सिर और हाथ तोड़ दिए गए।

मंदिर की सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर उसका मेमोरी कार्ड भी चुरा लिया। समिति के अध्यक्ष अमरेश घोष ने बताया कि मंदिर पर रोजाना सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया।

मंदिर समिति की प्रतिक्रिया पूर्व सचिव बदाल कुमार डे ने कहा कि बीते तीन वर्षों से यहां शांति से दुर्गा पूजा आयोजित की जा रही थी। इस घटना ने भक्तों के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि यह हमला सीधे तौर पर त्योहार से पहले अल्पसंख्यक समुदाय को डराने की कोशिश है। बढ़ते हमले पर प्रशासन की चुप्पी पुलिस स्टेशन के प्रभारी मोमिनुल इस्लाम ने घटना की पुष्टि की और बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, हाल के महीनों में बांग्लादेश में मंदिरों पर हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।

जून में ढाका के खिलखेत क्षेत्र में प्रशासन ने एक दुर्गा मंदिर तोड़ दिया था, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए।मानवाधिकार संगठन HRCBM ने भी कई जिलों में मूर्तिभंजन की घटनाओं की जानकारी दी। इन्हें हिंदू अल्पसंख्यकों को डराने की साजिश बताया।