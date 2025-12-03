अफगानिस्तान में 80 हजार लोगों के सामने दोषी को मिली मौत की सजा, 13 साल के बच्चे ने लिया परिवार का बदला

डिजिटल डेस्क। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक चौंकाने वाली सार्वजनिक फांसी को अंजाम दिया, जहां एक 13 वर्षीय लड़के ने लगभग 80,000 लोगों की भारी भीड़ के सामने एक दोषी ठहराए गए युवक को गोली मार दी। आरोपी पर बच्चे के परिवार के सदस्यों की हत्या का आरोप था। तालिबान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने और सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा की मंजूरी के बाद यह क्रूर सजा दी गई। लड़के ने दोषी को माफ करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे हथियार सौंपकर सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देने का निर्देश दिया।

तालिबान के सुप्रीम लीडर ने दी फांसी की मंजूरी घटना में दोषी युवक की पहचान मंगल, पुत्र तलाह खान के रूप में हुई, जिसे अब्दुल रहमान की हत्या का दोषी पाया गया था। अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। इसके बाद, तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने इस सार्वजनिक फांसी के लिए अंतिम मंजूरी दी, जो तालिबान के कठोर न्याय प्रणाली को दर्शाती है।