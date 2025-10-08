कनाडा के पीएम ने शुरू की ट्रंप की चापलूसी, भारत-पाक सीजफायर का दिया क्रेडिट

एजेंसी, नई दिल्ली। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर चापलूसी की। उन्होंने ट्रंप के झूठे दावों पर साथ देते हुए कहा कि उन्होंने भारत-पाक का युद्ध रुकवाया। वह परिवर्तन को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं।

प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि आप एक परिवर्तनकारी राष्ट्रपति हैं। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, रक्षा खर्च में नाटो सहयोगियों के प्रति अभूतपूर्व प्रतिबद्धता, भारत, पाकिस्तान और आर्मेनिया से शांति और ईरान को आतंकवादी ताकत के रूप में निष्क्रिय करना, यह सब आपके ही नेतृत्व में संभव हो पाया है।

ट्रंप की टैरिफ की धमकी से डरे कार्नी

दरअसल, ट्रंप की टैरिफ की धमकी से कनाडा के पीएम कार्नी डर गए हैं। उन्होंने मार्च में ही कनाडा के पीएम का पद संभाला है। यह उनकी तब से दूसरी अमेरिका यात्रा है। वह ट्रंप की तारीफ कर उनको खुश करना चाहते हैं, जिससे कनाडा पर टैरिफ का बोझ न पड़े।