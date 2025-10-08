मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कनाडा के पीएम ने शुरू की ट्रंप की चापलूसी, भारत-पाक सीजफायर का दिया क्रेडिट

    कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें “परिवर्तनकारी नेता” बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में भारत-पाकिस्तान युद्ध रुका, नाटो रक्षा खर्च बढ़ा और ईरान की आतंकवादी गतिविधियां कमजोर हुईं। कार्नी ने ट्रंप के वैश्विक नेतृत्व की सराहना की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 09:27:01 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 09:30:15 AM (IST)
    कनाडा के पीएम ने शुरू की ट्रंप की चापलूसी, भारत-पाक सीजफायर का दिया क्रेडिट
    कनाडा के पीएम ने ट्रंप को दिया भारत-पाक सीजफायर का क्रेडिट। (फोटो- रॉयटर्स)

    HighLights

    1. मार्क कार्नी ने ट्रंप को परिवर्तनकारी राष्ट्रपति बताया।
    2. भारत-पाक युद्ध रोकने का श्रेय ट्रंप को दिया।
    3. नाटो सहयोगियों के प्रति ट्रंप की प्रतिबद्धता की तारीफ।

    एजेंसी, नई दिल्ली। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर चापलूसी की। उन्होंने ट्रंप के झूठे दावों पर साथ देते हुए कहा कि उन्होंने भारत-पाक का युद्ध रुकवाया। वह परिवर्तन को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं।

    प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि आप एक परिवर्तनकारी राष्ट्रपति हैं। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, रक्षा खर्च में नाटो सहयोगियों के प्रति अभूतपूर्व प्रतिबद्धता, भारत, पाकिस्तान और आर्मेनिया से शांति और ईरान को आतंकवादी ताकत के रूप में निष्क्रिय करना, यह सब आपके ही नेतृत्व में संभव हो पाया है।

    ट्रंप की टैरिफ की धमकी से डरे कार्नी

    दरअसल, ट्रंप की टैरिफ की धमकी से कनाडा के पीएम कार्नी डर गए हैं। उन्होंने मार्च में ही कनाडा के पीएम का पद संभाला है। यह उनकी तब से दूसरी अमेरिका यात्रा है। वह ट्रंप की तारीफ कर उनको खुश करना चाहते हैं, जिससे कनाडा पर टैरिफ का बोझ न पड़े।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.