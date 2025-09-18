'चार्ली कर्क का हत्यारा अपनी मौत से डर रहा था', पुलिस ने रॉबिन्सन पर किए खुलासे

डिजिटल डेस्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली कर्क की हत्या ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया है। अब उनकी हत्या के आरोप में पकड़े गए टेलर रॉबिन्सन पर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।

दरअसल, शेरिफ नैट ब्रुक्सबी ने बताया किया कि कर्क की हत्या के बाद यूटा निवासी आरोपी टेलर रॉबिन्सन को डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। वह एक आसान सरेंडर चाहता था।

कर्क की हत्या का आरोपी को था मौत का डर

शेरिफ ने बताया कि कर्क की हत्या के बाद रॉबिन्सन को डर था कि पुलिस उसको गोली मार देगी। वह नहीं चाहता था कि उसके माता-पिता के घर पर अपार्टमेंट के आस-पास भारी पुलिस बल तैनात हो जाए। ऐसे वह एक आसान सरेंडर का प्लान बना रहा था।