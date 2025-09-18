मेरी खबरें
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या के आरोपी टेलर रॉबिन्सन को पुलिस एनकाउंटर का डर सता रहा था। शेरिफ नैट ब्रुक्सबी ने खुलासा किया कि वह अपने माता-पिता और इलाके को तनाव से बचाने के लिए आसान सरेंडर का रास्ता तलाश रहा था।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 09:12:27 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 09:12:27 AM (IST)
    'चार्ली कर्क का हत्यारा अपनी मौत से डर रहा था', पुलिस ने रॉबिन्सन पर किए खुलासे
    रॉबिन्सन पर बड़ा खुलासा।

    HighLights

    1. चार्ली कर्क की हत्या से अमेरिका में हलचल।
    2. आरोपी टेलर रॉबिन्सन को एनकाउंटर का डर।
    3. शेरिफ नैट ब्रुक्सबी ने चौंकाने वाला खुलासा।

    डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली कर्क की हत्या ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया है। अब उनकी हत्या के आरोप में पकड़े गए टेलर रॉबिन्सन पर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।

    दरअसल, शेरिफ नैट ब्रुक्सबी ने बताया किया कि कर्क की हत्या के बाद यूटा निवासी आरोपी टेलर रॉबिन्सन को डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। वह एक आसान सरेंडर चाहता था।

    कर्क की हत्या का आरोपी को था मौत का डर

    शेरिफ ने बताया कि कर्क की हत्या के बाद रॉबिन्सन को डर था कि पुलिस उसको गोली मार देगी। वह नहीं चाहता था कि उसके माता-पिता के घर पर अपार्टमेंट के आस-पास भारी पुलिस बल तैनात हो जाए। ऐसे वह एक आसान सरेंडर का प्लान बना रहा था।

