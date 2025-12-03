मेरी खबरें
    चूहों-तिलचट्टों के बीच बीता बचपन, KGB की जासूसी से 'पावरफुल लीडर' तक, पढ़ें पुतिन की अनसुनी कहानी

    Vladimir Putin: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार किया जाता है। यही वजह है कि उनकी पावर, व्यक्तित्व और शानदार जीवनशैली हमेशा चर्चा में रहती है। उनका जीवन गरीबी और अभाव से निकलकर विश्व मंच के शिखर तक पहुंचने की एक अविश्वसनीय कहानी है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।

    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 08:03:07 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 08:03:06 PM (IST)
    चूहों-तिलचट्टों के बीच बीता बचपन, KGB की जासूसी से 'पावरफुल लीडर' तक, पढ़ें पुतिन की अनसुनी कहानी
    व्लादिमीर पुतिन का नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार

    डिजिटल डेस्क। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत आने वाले हैं। उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इस दौरान वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके लिए दिल्ली को हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है। पुतिन का नाम आधुनिक राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। यही वजह है कि उनकी पावर, व्यक्तित्व और शानदार जीवनशैली हमेशा चर्चा में रहती है।

    खास बात यह है कि पुतिन अपने निजी जीवन और संपत्ति के बारे में कुछ भी सार्वजनिक नहीं होने देते, इसलिए उनके बारे में जितनी जानकारी सामने आती है, वह रहस्यमयी बन जाती है।

    उनका जीवन गरीबी और अभाव से निकलकर विश्व मंच के शिखर तक पहुंचने की एक अविश्वसनीय कहानी है। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद (अब सेंट पीटर्सबर्ग) में हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही और गरीबी से उबर रहा था। उनका परिवार बेहद सामान्य और गरीब था। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविक पुतिन सोवियत नेवी में काम करते थे, जबकि मां मारिया इवानोवना शेलोमोवा एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थीं।


    चूहों और तिलचट्टों से भरे फ्लैट में बीता बचपन

    उनके दो बड़े भाइयों की बचपन में ही बीमारी और भूख से मौत हो गई थी। पुतिन का बचपन चूहों और तिलचट्टों से भरे फ्लैट में बीता। एक औसत छात्र होने के बावजूद, वह गली के गुंडों और चूहों से लड़ने के अनुभव से सख्त और स्मार्ट बने। छोटी उम्र में ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स खासकर जूडो सीखना शुरू कर दिया और 18 साल की उम्र तक ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया। इस शुरुआती कठोरता ने उनके मन में यह विश्वास बैठा दिया कि रूस को हमेशा अपने अस्तित्व के लिए मजबूत रहना होगा।

    KGB जासूस से सत्ता के केंद्र तक का सफर

    पुतिन बचपन से ही जासूसी की दुनिया, विशेष रूप से सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी (KGB) से आकर्षित थे। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद, वह 1975 में केजीबी में शामिल हो गए। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक सेवा की और 1991 में सोवियत संघ के टूटने तक जासूसी का काम करते रहे।

    एक समय ऐसा भी आया जब अतिरिक्त आमदनी के लिए उन्हें टैक्सी तक चलानी पड़ी थी। केजीबी से रिटायर्ड होने के बाद, उन्होंने अपने पैतृक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में राजनीति में कदम रखा और तेजी से बोरिस येल्तसिन के संपर्क में आकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया।

    200 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति

    आज राष्ट्रपति के रूप में पुतिन की जीवन शैली शक्ति, व्यक्तित्व और अत्यधिक विलासिता का मेल है, हालांकि वह अपने निजी जीवन और संपत्ति को गोपनीय रखते हैं। आधिकारिक तौर पर उनका वेतन कम है, लेकिन उनकी घोषित संपत्ति और अफवाहों में भारी अंतर है। 'द वीक' में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, 73 वर्षीय रूसी राष्ट्रपति पुतिन की संपत्ति 200 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है।

    रिपोर्ट्स के अनुसार, पुतिन काला सागर के किनारे 1.4 बिलियन डॉलर की कीमत वाले एक आलीशान किले जैसे घर सहित 19 से अधिक घरों के मालिक हैं। इस 'महल' में 16 मंजिला भूमिगत परिसर, एक कैसीनो, और 'एक्वा डिस्को' जैसी सुविधाएं होने की बात कही जाती है।

    पुतिन को कई खेलों का है शौक

    पुतिन अपनी मर्दाना और दमदार छवि को सार्वजनिक रूप से पेश करते हैं। उन्हें जूडो, आइस हॉकी, घुड़सवारी, और पैराग्लाइडिंग जैसे आउटडोर खेलों का शौक है। उनकी तस्वीरों में उन्हें अक्सर शिकार करते, फाइटर प्लेन उड़ाते या पनडुब्बी में सफर करते दिखाया जाता है।

    काफिले में 700 से ज्यादा कारें

    उनके काफिले में 700 से अधिक कारें होने की बात कही जाती है, साथ ही उनके पास 58 विमानों और हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है, जिनमें से एक 716 मिलियन डॉलर का विशाल विमान है, जिसे "द फ्लाइंग क्रेमलिन" नाम दिया गया है। इसके अलावा, उनके बेड़े में 19 अन्य घर, 700 लग्जरी कारें और एक $100 मिलियन की नौका भी बताई जाती है।

